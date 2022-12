El motivo por el cual Munúa quiere dos delanteros en Unión

En un momento se especuló con darle otra chance a Jonatan Álvez, más allá que no pasó de un rumor . Lo que sí se supo es que Gustavo Munúa pidió como condiciones para continuar como entrenador de Unión la llegada de dos centrodelanteros para potenciar el puesto.

El tiempo se agota y Unión no comprará a Santiago Mele

Unión tuvo un gran déficit en la ofensiva en 2022, ya que a la lesión de Álvez se le sumó un fracaso rotundo en la contratación de Leonardo Ramos, quien a los pocos meses de su arribo a Unión terminó recalando en Deportivo Morón. Fue así que en algunos tramos de la temporada Gustavo Munúa tuvo que apelar a Mariano Peralta Bauer como centrodelantero, cuando por características es un segunda punta o un extremo.

En las últimas horas el mercado de pases comenzó a traer novedades importantes para Unión en cuanto al puesto de centrodelantero. UNO Santa Fe informó que se iniciaron gestiones para sumar a Cristian Tarragona, el delantero santafesino, hincha fanático tatengue, quien termina su contrato con Gimnasia, aunque se recupera de la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla derecha, y también sonó la chance de repatriar a Franco Soldano, quien no continuará en el Lobo. También se conoció de sondeos por delanteros del ascenso, como es el caso de Facundo Castelli, quien formó parte del equipo de Estudiantes de Caseros que estuvo cerca de lograr el Ascenso.

Por lo que se informó en Radio Gol (FM 96.7), el principal motivo por el cual Gustavo Munúa pidió por la llegada de dos centrodelanteros obedece a que Junior Marabel no es prioridad para el puesto. Vale recordar que Unión le compró el 60% de su pase a Capiatá de Paraguay, más allá que tiene varias cuotas adeudadas.

"La verdad para mi este año fue muy positivo. Todos los jugadores sueñan con salir a jugar afuera, y llegar a Unión fue un paso muy grande. Vine con una lesión y me bajoneó un poco eso. Tengo que rendir más, tener más goles, más continuidad y no lesionarme. Creo que no hice buenos partidos, pero en este 2023 van a ver a otro Marabel. Voy a hacer un gran semestre", manifestó hace un par de semanas el paraguayo.

Más allá de esta decisión de Gustavo Munúa, salvo que lleguen dos centrodelanteros de mucho peso, Junior Marabel continuará en el plantel de Unión, con lo cual deberá ganarse nuevamente un lugar en su consideración en la pretemporada, sabiendo que arrancará peleándola desde atrás.