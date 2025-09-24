Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Santa Fe inicia la redacción de su Carta Orgánica Municipal con un proceso participativo

Mediante la firma de un decreto, el intendente Juan Pablo Poletti convocó al inicio de un procedimiento participativo para definir los ejes centrales de la futura Carta Orgánica, que será discutida en una Convención Estatuyente.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

24 de septiembre 2025 · 18:24hs
El intendente Poletti inicia un proceso participativo para la redacción de la Carta Orgánica Municipal de Santa Fe

Santa Fe ciudad

El intendente Poletti inicia un proceso participativo para la redacción de la Carta Orgánica Municipal de Santa Fe

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, firmó un decreto que da inicio a la redacción de la Carta Orgánica Municipal, un instrumento clave que permitirá regular la autonomía institucional, política, administrativa, económica y financiera del municipio.

El decreto establece la creación de un procedimiento participativo, que incluirá la colaboración de los distintos órganos municipales, actores sociales e institucionales y la ciudadanía en general.

Según el texto, se busca generar un esquema de trabajo amplio y plural, capaz de construir consensos que sirvan de base para la futura Convención Estatuyente, encargada de sancionar la Carta Orgánica.

Reforma constitucional: declaran obligatorias las escuelas primarias y secundarias en Santa Fe

El Art. 1° del decreto señala que se promoverá un procedimiento participativo para definir los ejes centrales del proyecto de ordenanza que, en el futuro, remitirá el Departamento Ejecutivo al Concejo Municipal.

Este proyecto tendrá por objetivo declarar la necesidad del dictado de la Carta Orgánica y garantizará un trabajo conjunto abierto a toda la ciudadanía, conforme a la Disposición Transitoria Vigésima Segunda de la Constitución provincial.

Como parte de las acciones iniciales, se realizará un Acto de Jura de la Constitución de la Provincia Invencible de Santa Fe, previsto para el 2 de octubre de 2025, en el Auditorio del Museo de la Constitución Nacional.

En el acto se convocó a concejales, autoridades de entes autárquicos municipales, vocales del Tribunal de Cuentas y secretarios del Departamento Ejecutivo. Según el decreto, este evento servirá como hito fundante del trabajo institucional y ciudadano que permitirá proyectar la futura Carta Orgánica.

Lo que dejó la reforma: "La nueva Constitución de Santa Fe es más igualitaria pero también tiene aspectos preocupantes"

El documento también subraya que la autonomía municipal es un derecho reconocido por la Constitución provincial, que otorga a los municipios un núcleo indisponible de competencias para atender los intereses locales y proteger las características específicas de la administración local.

Asimismo, recuerda que los municipios con más de 10.000 habitantes tienen la facultad de dictar sus propias cartas orgánicas, que deben contemplar la estructura institucional local, la organización de la administración pública, mecanismos de democracia directa y participación ciudadana, así como la articulación de competencias con la Provincia.

El decreto recuerda que esta iniciativa reproduce en cierta forma la labor realizada en 1933, cuando se sancionó la primera Carta Orgánica de la Municipalidad de Santa Fe, aprobada por la Legislatura provincial mediante la Ley N° 2.353.

Con esta medida, la Municipalidad busca garantizar un proceso transparente y participativo, asegurando que la futura Carta Orgánica refleje tanto las necesidades de la administración local como las de la ciudadanía, fortaleciendo la autonomía y la gobernanza municipal.

Santa Fe Poletti intendente carta orgánica
Noticias relacionadas
Un bólido cruzó el cielo en la ciudad de Santa Fe 

Un bólido cruzó el cielo santafesino: de qué se trata según los expertos

miercoles con algunas nubes en el cielo pero con temperaturas de primavera

Miércoles con algunas nubes en el cielo pero con temperaturas de primavera

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este miércoles

malestar en santa fe por la falta de implementacion de la ley de emergencia en discapacidad: debe ser una respuesta urgente

Malestar en Santa Fe por la falta de implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad: "Debe ser una respuesta urgente"

Lo último

Triple femicidio: quiénes son los cuatro detenidos por el crimen de Brenda, Morena y Lara

Triple femicidio: quiénes son los cuatro detenidos por el crimen de Brenda, Morena y Lara

Argentina está yendo en la dirección correcta, aseguró la directora del FMI

"Argentina está yendo en la dirección correcta", aseguró la directora del FMI

El TAS condenó a Corinthians a pagarle una millonaria suma a Matías Rojas

El TAS condenó a Corinthians a pagarle una millonaria suma a Matías Rojas

Último Momento
Triple femicidio: quiénes son los cuatro detenidos por el crimen de Brenda, Morena y Lara

Triple femicidio: quiénes son los cuatro detenidos por el crimen de Brenda, Morena y Lara

Argentina está yendo en la dirección correcta, aseguró la directora del FMI

"Argentina está yendo en la dirección correcta", aseguró la directora del FMI

El TAS condenó a Corinthians a pagarle una millonaria suma a Matías Rojas

El TAS condenó a Corinthians a pagarle una millonaria suma a Matías Rojas

Feria de Rivadavia: el municipio ratificó que no habrá prórroga del alquiler, pero los puesteros se resisten a dejar el lugar

Feria de Rivadavia: el municipio ratificó que no habrá prórroga del alquiler, pero los puesteros se resisten a dejar el lugar

El brutal crimen de Damián Strada: la familia busca el celular de la víctima, prueba clave para la causa

El brutal crimen de Damián Strada: la familia busca el celular de la víctima, "prueba clave" para la causa

Ovación
La reserva de Unión entró en un bache, empató con Aldosivi y quedó lejos de la cima

La reserva de Unión entró en un bache, empató con Aldosivi y quedó lejos de la cima

Colón vuelve a tener dos citados en la Selección Sub 20 del Ascenso

Colón vuelve a tener dos citados en la Selección Sub 20 del Ascenso

Quienes aún no se acoplaron al modo Madelón en Unión

Quienes aún no se acoplaron al modo Madelón en Unión

Colón salvado pero con dudas: el crédito de Medrán se erosiona

Colón salvado pero con dudas: el crédito de Medrán se erosiona

Diego Osella: Se veía venir todo lo que le pasó a Colón

Diego Osella: "Se veía venir todo lo que le pasó a Colón"

Policiales
Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El arte como puente: llega el Segundo Encuentro de Inclusión, Arte y Diversidad

El arte como puente: llega el Segundo Encuentro de Inclusión, Arte y Diversidad