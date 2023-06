Santiago Mele se refirió a las salidas que se dieron en las últimas semanas, y en diálogo con Deporte 9 por LT9 (AM 1150), manifestó: "Pienso lo mismo que dije los otros días, hay que priorizar lo deportivo, la situación es compleja. Pero también está lo que pasó con Lucas Esquivel, está el mercado, está lo económico, y la carrera del jugador. Acá no hay egoísmo. Lo único que quiero es que se llegue hasta el final del campeonato para barajar y dar de nuevo, pero si eso no sucede veremos qué opciones manejamos, no me gusta más cortarle la carrera a un jugador, es lo peor que un técnico puede hacer".