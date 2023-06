La dirigencia de Unión sumó un nuevo fracaso con el tema Mele

Santiago Mele no atajará más en Unión, se va a Junior de Barranquilla en medio de la competencia y sin dejar ningún rédito económico

Así las cosas, Unión suma un nuevo fracaso, en este caso otra pésima gestión a la hora de retener a un futbolista que se había convertido en una pieza fundamental. Pero lo más preocupante es que Mele se termina yendo por 250.000 dólares, una cifra que no puede igualar el Tate ante la oferta de Junior de Barranquilla.

Suena ilógico que Unión no pueda retener a Mele por no poder pagar esa cifra, teniendo en cuenta las ventas realizadas en los últimos tiempos. A esta altura, es increíble que la dirigencia encabezada por Luis Spahn no haya podido solucionar el tema de las inhibiciones y el impedimento para pagar las deudas por los préstamos de Mele, Bryan Castrillón y Jonatan Álvez.

En su momento, Unión tuvo la chance de adquirir parte del pase de Mele en una cifra baja (750.000 dólares por el 70%) para un arquero con proyección y citado al seleccionado uruguayo. Pero ni siquiera pudo pagar un préstamo en ocho cuotas y por eso Plaza Colonia acudió a FIFA para inhibir a la institución rojiblanca.

Este año, Sphan acordó un nuevo préstamo para mantener a Mele, pero en esa negociación se fijo una cláusula de salida al finalizar el mes de junio. En caso de que llegara una oferta, Unión tenía la chance de igualarla y retener al arquero hasta fin de año.

Sin embargo, ante la propuesta de Junior, Unión no la equiparó y por eso Mele no atajará más en Unión. Si bien por contrato, podría hacerlo ante Independiente, la realidad indica que frente a Newell's fue la despedida. Una noticia que el entrenador Sebastián Méndez no la tomó de la mejor manera.

Y no es para menos, en medio de una situación compleja y a falta de siete partidos para la finalización del torneo (a Unión le quedan ocho encuentros) el equipo se queda sin una de sus figuras. Más allá de que Sebastián Moyano demostró estar a la altura de las circunstancias, se trata de una pérdida sustancial.

La sensación es que Spahn especuló y no supo manejar la situación. Es cierto que Plaza Colonia y el propio Mele ya venían negociando de antemano con Junior, en una actitud que puede ser reprochable, lo cierto y concreto es que el presidente rojiblanco fue dilatando esta situación de manera inoportuna.

En su momento y con Mele en un nivel muy alto, no hizo uso de la opción. Después por la imposibilidad de transferir dólares al exterior, ni siquiera terminó de pagar el préstamo. Así las cosas, Unión lo puso en vidriera, lo cotizó, pero se va sin dejarle un peso al club. Una mala gestión, que debilita al plantel, en plena competencia.