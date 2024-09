El otro penal polémico que Espinoza pitó en contra de Unión

LEER MÁS: Unión, con una baja de peso para recibir a Godoy Cruz

La acción recordó a la situación que se dio entre Gonzalo Higuaín y Manuel Neuer en la final del Mundial de Brasil 2014: el arquero salió a rechazar el balón, le dio con el puño pero en el envió le pegó un rodillazo al delantero.

En esa oportunidad, a diferencia de Espinosa, el árbitro italiano Nicola Rizzoli decidió no cobrar infracción. En ese momento no había tampoco VAR como para revisar la jugada. Luego, Argentina terminaría perdiendo la fina en el alargue.

La explicación de Espinoza tras el penal sancionado contra Unión

Fernando Espinoza, quien en el entretiempo estuvo hablando unos minutos con Rodrigo Llinas, preparador de arqueros de Unión, y con el uruguayo Cardozo, destacó: "Estuvimos hablando un rato con el arquero y su ayudante, él me dice que es la manera de cubrirse pero le pega en la cabeza. Después hablamos más tranquilos al final".

#Unión



"EL PAYASITO"

... A Fernando Espinoza, tras influir directamente sobre el resultado, no sólo no le alcanza con ser un muy mal árbitro, sino que bajo su más rayana soberbia también enseña a atajar...



LLINAS Y CARDOZO

Aprenden de Espinoza

"El VAR no me llama porque confirma la acción cuando relato y lo cobro, ellos dicen que toman impulso pero impacta sobre la cabeza de un adversario y no es la manera. En la disputa hay que tener cuidado donde impacta la rodilla, ellos no se tienen que cubrir así, por eso sancionamos, es tema fue la altura y el impacto en la cara lo consideré temerario", remarcó Fernando Espinoza.

Qué dijo Kily González del penal contra Unión

"Si ese penal se cobra son mil por partido, nos toca nuevamente, hay que mirar para adelante. No sé si vale la pena hablar cuando las cosas son claras, es clarísimo lo que sucedió y ya está, las cosas están dadas así y hay que aceptarlas, me jode, la vi un montón de veces y sostengo que no es penal", remarcó Cristian González.

Lo concreto es que a Cristian González se lo vio muy ofuscado con la sanción de Espinoza, que no es recibido con agrado en Unión cada vez que se lo designa para arbitrar un partido de la Liga Profesional, más allá que los registros no son malos con este árbitro.

El antecedente de Espinoza contra otro arquero de Unión

Con Cristian González como entrenador, Fernando Espinoza tiene otro antecedente de haberle cobrado un polémico penal en contra de Unión. Esto ocurrió en la derrota frente a Platense, el 25 de septiembre del año pasado. A los 18' de la etapa inicial en Vicente López, el mendocino pitó en contra del Tate, tras un supuesto puñetazo en una salida de Sebastián Moyano a Nicolás Servetto.

PLATENSE PIDE PENAL.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/15XkGjdJdL — SportsCenter (@SC_ESPN) September 25, 2023

El arquero rojiblanco salió a cortar un centro y, en su afán por intentar despejar, terminó golpeando en la cabeza a Franco Díaz. El árbitro Fernando Espinoza dejó seguir pero lo llamaron desde el VAR y convalidó la pena máxima. A los 18minutos, Servetto con un remate potente y esquinado decretó el 1 a 0.

Tanto el que sancionó a favor de Lanús como el antecedente del cobrado para Platense, son decisiones que pocas veces se dan en el fútbol argentino. La opinión está dividida con lo que ocurrió en La Fortaleza como antes se había dado en Vicente López. Lo concreto es que en Unión hay una sensación de despojo, con una explicación poco convincente de Espinoza.