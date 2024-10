El paréntesis beneficia a Unión y Orsini para su regreso

Más adelante admitió que "uno se conoce demasiado, haber intentado seguir en Junín no tenía sentido. Hay que tratar de ser positivo para recuperarme lo más rápido posible".

El atacante consideró que "siempre lo importante es el grupo, el equipo, toca apoyar desde otro lado, desearle siempre lo mejor, con fe hasta el final peleando en cada partido".

LEER MÁS: Unión cortó una interesante racha positiva en el 15 de Abril

La recta final del año

Los rojiblancos llegan a este parte de la temporada con el objetivo de pelear el campeonato y un ingreso a copas internacionales. En ese sentido subrayó que "con Sarmiento fue de esos partidos que nos tocó vivenciar como Tigre, en Victoria fue el resultado más abultado, estamos tratando de mejorar como visitante, somos los primeros que sentimos esa bronca, hoy tal vez estaríamos a tres del puntero".

Más adelante resaltó que "vamos a buscar de visitante que nos pasen esas cosas, de local siempre nos hacemos fuertes, con algunos resultados estamos a tiro de Vélez. Unión demuestra su fortaleza y unidad, de compañerismo que demuestra todos los fines de semana, con predisposición de ayudar al equipo".

En relación a cómo el plantel apoyó en estos días al DT Cristian González, por el reciente fallecimiento de su mamá, expresó: "Sabíamos que estaba pasando un mal momento, nos hubiese gustado regalarle una victoria, lo acompañamos en lo humano, nos lamentamos por eso, tuvo nuestro apoyo".

Antes de su despedida, acotó: "Me hice una resonancia el lunes, es una pequeña rotura fibrilar, no fue una jugada que me rompi porque no me exigí al máximo, estoy haciendo trabajos de campo, de manera apartada tomando ritmo".