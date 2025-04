El pedido especial de Encuentro Unionista a la CD de Unión

Más allá de esto, al no poder llevar adelante como primer acto la Asamblea Ordinaria, y posteriormente no tener fecha concreta el próximo acto electoral, es que Encuentro Unionista realiza este pedido particular ante la decisión de definir el sucesor de Kily González.

La nota presentada por Encuentro Unionista en Unión

Quienes suscriben la presente, Héctor Desvaux, DNI 27.426.438, socio pleno 187155, Bernardo Castiglioni, DNI 28.065.957, socio pleno 151771 y Guillermo Sabena DNI 24.943.681, socio pleno 120104, en nombre y representación de la agrupación “Encuentro Unionista”, que tendrá activa participación en las próximas elecciones a realizarse en el C.A.U., y atento a la pública información del inminente cambio de cuerpo técnico del equipo de futbol profesional de primera división, nos dirigimos a Uds. a fin de ponernos a vuestra disposición y requerirles, tengan a bien convocarnos antes de la nueva contratación de un cuerpo técnico, a fin de arribar a un consenso respecto de los posibles aspirantes al cargo, ello obedece a la certera probabilidad de ser quienes integramos esta agrupación, los futuros conductores de los destinos del club, en virtud de ello, y siendo que vuestra decisión puede trascender el mandato de la CD que integran, y atento a tutelar de la mejor manera posible los intereses económicos y deportivos de nuestro querido Club Atlético Unión, es que requerimos formalmente nos tengan en consideración antes de tomar una decisión de tamaña relevancia, en tiempos electorales.

Sin otro particular y esperando una pronta convocatoria, saludamos a Uds. muy atentamente.