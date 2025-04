Los números del ciclo de Cristian González como DT de Unión

Este lunes termina el ciclo de Cristian González como entrenador de Unión . Una situación que no tenía marcha atrás, ya que quedó claro que los triunfos ente Cruzeiro y Central Córdoba fueron un mero oasis en el desierto, ya que con la derrota en Chile ante Palestino volvieron las dudas.

Un desgaste muy marcado, con un grupo que prácticamente le había soltado la mano y el propio Kily explotó con sus últimas declaraciones. Un punto de "no retorno" desde ahí, por lo que se veía venir esta crónica de una salida anunciada. Porque ya el crédito en la gente se había diluído también, por lo que una continuidad era seguir estirando algo que estaba claro.

El rosarino demostró tener capacidad para esquivar tormentas y encontraba oxigeno siempre en momentos límites, pero se volvió algo constante, porque el equipo era irregular y no se podía mantener el protagonismo. Tras cartón, la reflexión del presidente Luis Spahn "con más material estamos consiguiendo menos" fue también letal. Un ánimo que hacía todo más incómodo y por eso esta resolución para descomprimir y darle lugar a alguien nuevo.

Los números de Kily en Unión

Amén de este 2025, donde la cosas no salieron de la manera esperada ante tamañan expectativa, quedan varios detalles del paso de Kily por Unión. El 2023, donde tuvo que lidiar con la permanencia y luego llegó con la gran tarea de 2024, clasificando a la cuarta sudamericana sin la chance de incorporar por la inhibición. Una campaña muy pragmática.

Cristian González.jpg Unión cierra su ciclo en Unión una efectividad del 42%.

Sin embargo, la cosecha se vino a pique en esta temporada y el fútbol en Argentina es presente. Cuando la pelota no entrar, no hay indea y proyecto que se sostenga. Entonces, sin contemplar el partido en Florencio Varela ante Defensa y Justicia, Cristian González tuvo 77 partidos al frente del Rojiblanco, con 25 triunfos, 25 empates y 27 derrotas. Una efectividad del 42%. Con 68 goles a favor y 72 en contra. Dos años de momentos épicos y otros no tan bueno de Kily González por Unión, que indudablemente deja igual una huella.