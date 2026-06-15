Uno Santa Fe | Unión | Unión

El plan de Unión con el Rayo González ya está en marcha

El delantero regresó a Santa Fe tras sus cesiones en la Primera Nacional y la dirigencia rojiblanca avanzaría en una estrategia para no perder patrimonio. Deportivo Riestra aparece como uno de los posibles destinos.

Ovación

Por Ovación

15 de junio 2026 · 09:25hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El plan de Unión con el Rayo González ya está en marcha

Mientras Unión continúa delineando su plantel para la segunda parte de la temporada, una de las situaciones que comenzó a resolverse es la de Tomás González. El atacante, que regresó al club luego de una serie de préstamos en la Primera Nacional, tendría encaminada una renovación contractual para luego volver a salir en busca de continuidad.

LEER MÁS: El doble desafío que la dirigencia de Unión debe afrontar en el mercado de pases

La idea que manejan en la institución es clara: extender el vínculo del futbolista y preservar un patrimonio que sigue siendo considerado interesante a futuro. En ese escenario, Deportivo Riestra aparece como uno de los clubes que podría transformarse en el próximo destino del delantero, aunque por el momento no existe una confirmación oficial.

Un mercado con más movimientos de salida que de llegada para Unión

Por estas horas, en Unión predominan las novedades vinculadas a posibles bajas antes que a incorporaciones. Leonardo Madelón trabaja junto a la dirigencia y la secretaría deportiva en la búsqueda de extremos y volantes por las bandas, sectores donde el equipo pretende reforzarse para afrontar el Torneo Clausura.

En paralelo, varios futbolistas atraviesan situaciones particulares. Nicolás Palavecino ya regresó a Defensa y Justicia luego de que Unión decidiera no ejecutar gestiones para intentar retenerlo. También Franco Fragapane aparece entre los nombres que podrían desvincularse antes del vencimiento de su contrato, previsto para el 31 de diciembre.

En ese contexto, González integra la lista de jugadores que podrían continuar su carrera fuera del club, aunque con una diferencia importante: la intención de Unión sería renovarle el contrato antes de concretar una nueva cesión.

Un recorrido con pocas oportunidades en Primera para Tomás González

El Rayo González irrumpió como una de las apuestas surgidas de las inferiores rojiblancas, aunque nunca logró afianzarse definitivamente en el plantel profesional. Entre Liga Profesional, Copa de la Liga y Copa Argentina sumó participaciones esporádicas, con dos goles convertidos en la máxima categoría durante las temporadas 2022 y 2023.

LEER MÁS: El Pulga Rodríguez tuvo su merecida despedida con la camiseta de Colón

En su última etapa dentro del plantel profesional también tuvo escaso protagonismo, acumulando apenas tres apariciones oficiales durante el primer semestre de 2026.

Buscando continuidad, Unión decidió prestarlo sucesivamente a Quilmes, Ferro y Arsenal, experiencias que le permitieron mantenerse en competencia dentro de la Primera Nacional.

La apuesta de Unión con el Rayo González

La dirigencia entiende que, a los 23 años, González todavía puede encontrar un contexto que le permita potenciar sus condiciones. Por eso, la estrategia apunta a extender su vínculo y acompañar su crecimiento lejos de Santa Fe, en un club donde pueda sumar minutos de manera regular.

Con Riestra atento a su situación y otros posibles interesados en carpeta, todo indica que el futuro inmediato del delantero volverá a estar fuera del 15 de Abril, aunque esta vez con una renovación previa que le permita a Unión seguir apostando por uno de sus proyectos formados en casa.

Unión González Primera Nacional
Noticias relacionadas
El presidente de Unión Luis Spahn y el director deportivo, tienen mucho trabajo por delante.

El doble desafío que la dirigencia de Unión debe afrontar en el mercado de pases

union tropezo ante lanus y profundizo su mal momento en el femenino

Unión tropezó ante Lanús y profundizó su mal momento en el Femenino

fragapane, un ciclo que parece acercarse a su final en union

Fragapane, un ciclo que parece acercarse a su final en Unión

union salio a desmentir los rumores sobre una posible venta de su plaza en la liga nacional

Unión salió a desmentir los rumores sobre una posible venta de su plaza en la Liga Nacional

Lo último

Chilavert no tuvo piedad con la selección de Paraguay y destrozó a Alfaro

Chilavert no tuvo piedad con la selección de Paraguay y destrozó a Alfaro

La campaña itinerante de vacunación continúa esta semana con nuevos puntos en Santa Fe

La campaña itinerante de vacunación continúa esta semana con nuevos puntos en Santa Fe

Sorpresa Mundial: España no pudo con Cabo Verde y empataron 0-0

Sorpresa Mundial: España no pudo con Cabo Verde y empataron 0-0

Último Momento
Chilavert no tuvo piedad con la selección de Paraguay y destrozó a Alfaro

Chilavert no tuvo piedad con la selección de Paraguay y destrozó a Alfaro

La campaña itinerante de vacunación continúa esta semana con nuevos puntos en Santa Fe

La campaña itinerante de vacunación continúa esta semana con nuevos puntos en Santa Fe

Sorpresa Mundial: España no pudo con Cabo Verde y empataron 0-0

Sorpresa Mundial: España no pudo con Cabo Verde y empataron 0-0

Fraude millonario en San Justo: una mujer fue condenada a casi cuatro años de prisión por nueve estafas

Fraude millonario en San Justo: una mujer fue condenada a casi cuatro años de prisión por nueve estafas

Aprehendieron a un menor por el ataque a balazos en Alto Verde: en su casa secuestraron marihuana

Aprehendieron a un menor por el ataque a balazos en Alto Verde: en su casa secuestraron marihuana

Ovación
Facundo Garcés habló sobre su salida de Colón y le apuntó a la anterior dirigencia

Facundo Garcés habló sobre su salida de Colón y le apuntó a la anterior dirigencia

Sorpresa Mundial: España no pudo con Cabo Verde y empataron 0-0

Sorpresa Mundial: España no pudo con Cabo Verde y empataron 0-0

Uruguay buscará arrancar con el pie derecho ante Arabia Saudita en el Grupo H

Uruguay buscará arrancar con el pie derecho ante Arabia Saudita en el Grupo H

Bélgica arranca su camino mundialista ante un Egipto que sueña con el golpe

Bélgica arranca su camino mundialista ante un Egipto que sueña con el golpe

Nueva Zelanda e Irán levantan el telón del Grupo G con objetivos muy distintos

Nueva Zelanda e Irán levantan el telón del Grupo G con objetivos muy distintos

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo