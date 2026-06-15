El plan de Unión con el Rayo González ya está en marcha

El delantero regresó a Santa Fe tras sus cesiones en la Primera Nacional y la dirigencia rojiblanca avanzaría en una estrategia para no perder patrimonio. Deportivo Riestra aparece como uno de los posibles destinos.

Mientras Unión continúa delineando su plantel para la segunda parte de la temporada, una de las situaciones que comenzó a resolverse es la de Tomás González. El atacante, que regresó al club luego de una serie de préstamos en la Primera Nacional, tendría encaminada una renovación contractual para luego volver a salir en busca de continuidad.

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La idea que manejan en la institución es clara: extender el vínculo del futbolista y preservar un patrimonio que sigue siendo considerado interesante a futuro. En ese escenario, Deportivo Riestra aparece como uno de los clubes que podría transformarse en el próximo destino del delantero, aunque por el momento no existe una confirmación oficial.

Un mercado con más movimientos de salida que de llegada para Unión

Por estas horas, en Unión predominan las novedades vinculadas a posibles bajas antes que a incorporaciones. Leonardo Madelón trabaja junto a la dirigencia y la secretaría deportiva en la búsqueda de extremos y volantes por las bandas, sectores donde el equipo pretende reforzarse para afrontar el Torneo Clausura.

En paralelo, varios futbolistas atraviesan situaciones particulares. Nicolás Palavecino ya regresó a Defensa y Justicia luego de que Unión decidiera no ejecutar gestiones para intentar retenerlo. También Franco Fragapane aparece entre los nombres que podrían desvincularse antes del vencimiento de su contrato, previsto para el 31 de diciembre.

En ese contexto, González integra la lista de jugadores que podrían continuar su carrera fuera del club, aunque con una diferencia importante: la intención de Unión sería renovarle el contrato antes de concretar una nueva cesión.

Un recorrido con pocas oportunidades en Primera para Tomás González

El Rayo González irrumpió como una de las apuestas surgidas de las inferiores rojiblancas, aunque nunca logró afianzarse definitivamente en el plantel profesional. Entre Liga Profesional, Copa de la Liga y Copa Argentina sumó participaciones esporádicas, con dos goles convertidos en la máxima categoría durante las temporadas 2022 y 2023.

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En su última etapa dentro del plantel profesional también tuvo escaso protagonismo, acumulando apenas tres apariciones oficiales durante el primer semestre de 2026.

Buscando continuidad, Unión decidió prestarlo sucesivamente a Quilmes, Ferro y Arsenal, experiencias que le permitieron mantenerse en competencia dentro de la Primera Nacional.

La apuesta de Unión con el Rayo González

La dirigencia entiende que, a los 23 años, González todavía puede encontrar un contexto que le permita potenciar sus condiciones. Por eso, la estrategia apunta a extender su vínculo y acompañar su crecimiento lejos de Santa Fe, en un club donde pueda sumar minutos de manera regular.

Con Riestra atento a su situación y otros posibles interesados en carpeta, todo indica que el futuro inmediato del delantero volverá a estar fuera del 15 de Abril, aunque esta vez con una renovación previa que le permita a Unión seguir apostando por uno de sus proyectos formados en casa.