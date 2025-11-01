Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión festeja y disfruta de la recuperación que mostró Agustín Colazo

Agustín Colazo experimentó una evolución notable y pasó de ser un delantero que casi no jugaba a ser clave en este presente de Unión

Ovación

Por Ovación

1 de noviembre 2025 · 11:33hs
En tres partidos

En tres partidos, Agustín Colazo marcó tres goles.

Agustín Colazo arrancó el Torneo Clausura siendo el cuarto o quinto delantero de Unión. Al punto tal que en las primeras tres fechas, fue al banco de suplentes y no ingresó.

El cambio radical de Agustín Colazo

Recién sumó sus primeros minutos en la 4° fecha, cuando el Tate perdió 1-0 con Argentinos, ingresando a los 16' del segundo tiempo, en tanto que en el partido siguiente, cuando Unión goleó 4-0 a Instituto, sumó 12 minutos en cancha.

En el encuentro ante Huracán estuvo en el banco y no ingresó, mientras que jugó 20' en la victoria 3-2 con Racing y tan solo 7' en el triunfo 3-1 ante Gimnasia.

En el empate 2-2 con Independiente Rivadavia estuvo en el banco sin ingresar y en la igualdad 0-0 ante Banfield jugó 10'. Y en la derrota 2-0 con Aldosivi, sumó 11' en cancha.

LEER MÁS: El notable cambio a favor que experimentó Unión jugando como visitante

Jugaba poco y cuando lo hacía no demostraba estar en condiciones de ser titular. Pero todo cambió en la derrota de Unión ante Central Córdoba 3-1. Ese día, Colazo ingresó a los 29' de la segunda etapa, marcando su primer gol con la camiseta rojiblanca.

Y en su primer partido como titular en el Clausura, anotó el primer gol del Tate en la goleada 3-0 ante Defensa y Justicia. En tanto que frente a Newell's marcó un gol de cabeza para darle la victoria al Rojiblanco por 1-0.

En tres partidos consecutivos, dos de ellos como titular, Colazo marcó tres goles. Siendo que antes, había disputado 19 encuentros sin poder anotar. El cambio es notable y Unión disfruta de su resurrección.

Unión Agustín Colazo Torneo Clausura
Noticias relacionadas
el reclamo de union por los terrenos del corralon municipal: el intendente poletti pidio esperar el analisis legal

El reclamo de Unión por los terrenos del corralón municipal: el intendente Poletti pidió "esperar el análisis legal"

union busca romper una racha de mas de dos decadas ante newells en rosario

Unión busca romper una racha de más de dos décadas ante Newell's en Rosario

union no se conforma y va por mas ante el necesitado newells en rosario

Unión no se conforma y va por más ante el necesitado Newell's en Rosario

Unión repetirá el equipo que viene de golear a Defensa y Justicia.

Unión viajó a Rosario con plan y equipo definido para visitar a Newell's

Lo último

Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Martín Minella brindó detalles de la charla que terminó con la salida de Marcos Díaz

Martín Minella brindó detalles de la charla que terminó con la salida de Marcos Díaz

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Último Momento
Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Martín Minella brindó detalles de la charla que terminó con la salida de Marcos Díaz

Martín Minella brindó detalles de la charla que terminó con la salida de Marcos Díaz

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Unión festeja y disfruta de la recuperación que mostró Agustín Colazo

Unión festeja y disfruta de la recuperación que mostró Agustín Colazo

Asesinaron de 14 balazos a un hombre en las vías ferroviarias de pasaje Santa Fe y Espora en barrio Cabal

Asesinaron de 14 balazos a un hombre en las vías ferroviarias de pasaje Santa Fe y Espora en barrio Cabal

Ovación
El TC rugió con intensidad en el Parque Urquiza de Paraná

El TC rugió con intensidad en el Parque Urquiza de Paraná

Regatas busca el pasaje a la final de la Liga de Honor en Buenos Aires

Regatas busca el pasaje a la final de la Liga de Honor en Buenos Aires

Llega la gran jornada de semifinales del Torneo Regional del Litoral 2025

Llega la gran jornada de semifinales del Torneo Regional del Litoral 2025

Martínez, sincero: El objetivo era salvarnos del descenso y ahora pensamos solo en clasificar

Martínez, sincero: "El objetivo era salvarnos del descenso y ahora pensamos solo en clasificar"

Madelón infló el pecho en Unión: Acá hay orgullo, amor propio y rebeldía

Madelón infló el pecho en Unión: "Acá hay orgullo, amor propio y rebeldía"

Policiales
Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Escenario
Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros