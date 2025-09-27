Martínez: "No fuimos el Unión de siempre, pero el punto será importante si ganamos en casa"

El volante de Unión, Mauricio Martínez, admitió que no estuvieron en su mejor día ante Banfield, pero le dio un importante valor a la igualdad

Unión rescató este viernes por la noche un empate 0-0 frente a Banfield en el Florencio Sola por la fecha 10 del Clausura. El resultado le permitió mantenerse como líder de la Zona A, aunque con el riesgo de ser superado por sus perseguidores. Tras el encuentro, Mauricio Martínez dejó sus sensaciones sobre lo que fue el partido.

“Obviamente que uno siempre quiere jugar bien, pero no fuimos el Unión que solemos ser. Sumamos y eso es importante. Más en una cancha difícil y ante un gran rival. Somos conscientes que no jugamos bien, pero será importante si ganamos el próximo partido en casa”, destacó el mediocampista.

• LEER MÁS: El uno por uno de Unión en el empate frente a Banfield

El volante también explicó por qué al Tatengue le costó imponer su juego: “Ahora todos nos conocen. Nos taparon los costados y atoraron en el medio, pero es clave no perder y tenemos que sumar. No fuimos el Unión de siempre”.

image Caramelo Martínez, reflexivo en Unión.

Más de Martínez en Unión

En cuanto al desarrollo, Martínez reconoció: “Quizás estuvimos livianos y perdiendo las divididas. Pero así y todo, estuvimos cerca de ganarlo. Tratamos de ser ordenados. Ser sólidos nos da tranquilidad, pero esta vez quedamos largos y sin acompañamiento para los delanteros”.

• LEER MÁS: Madelón, tras el empate en Banfield: "No me gustó Unión, pero es un punto importante"

Por último, remarcó la importancia de seguir acumulando puntos en este tramo de la Copa de la Liga: “Hoy en día nos conocen más. Banfield nos quería ganar y nosotros hicimos nuestro trabajo sin jugar bien. Hay que darle valor a este punto ganando el próximo partido en casa”.