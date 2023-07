"Apostamos a una serie de refuerzos y no tuvimos los resultados esperados. Terminamos bien, con los mismos jugadores se pudieron conseguir buenos resultados, uno siempre espera algo más, por distintas circunstancias donde hay una conjunción de tantos elementos, es probable que no se de en muchos equipos lo que se esperaba", apuntó de movida.

Para luego, expresar: "En diferencias mínimas de tiempo hay alternativas diferentes, puede ser que Esquivel era importante, pero Zenón lo reemplazó bien, después Del Blanco cumple. Un intermediario hace poco me dijo que traíamos los refuerzos que querían los entrenadores, seguramente no hubieran aparecido Machuca o Esquivel. Lo importante como institución que cuando se afrontan momentos difíciles, tener la frialdad para que no nos domine el hincha".

Con referencia al actual DT, Cristian González, dijo que "con Cristian encontramos un motivador, jugando buenos partidos, con equipos limitados nos encontramos con líneas de cuatro o cinco, en una fecha hubo 16 equipos que no convirtieron. No somos los únicos que tuvimos ese inconveniente".

LEER MÁS: El sprint no le alcanzó a Unión para mejorar la campaña 2022

Respecto a las inhibiciones que pesan actualmente, Sphan disparó: "No pagamos al tener una limitación del Gobierno al exterior de lo que llama pago de servicios, esa demora nos impide levantar las inhibiciones. Me molesta la gente pesimista y que hace teoría desde afuera. Hubo un pasivo entre 25 mil millones en el fútbol, y lo que no pudo cobrar Unión lo pone como un zonzo. Se solucionó lo de Vélez, hay que poner los ojos sobre la justicia, una firma como Galeno no pudo dar garantías sobre San Lorenzo".

Y más adelante, enfatizó: "La realidad país, no podemos obviarla y pensar que no existe. La CD se comprometió a solucionar el tema para levantar las inhibiciones. Hay jugadores de valía 50, pero los 28 clubes quieren incorporar, muchos quieren ir al exterior. Al margen de la situación individual para este torneo que viene, estamos altamente sólidos con plantel propio, donde hay jugadores de la institución. Lo emocional son 11 voluntades, 11 energías a coordinar, sin el apoyo de la gente, como pasó tiempo atrás, se hace difícil. Necesitamos que el hincha vaya a la cancha y apoye".

Luis Spahn.jpg

Jugadores que se van y se quedan

"Se rescindió con Vecino, con Aued, se prestó a Marabel, estamos encaminados con otros. Tenemos un técnico que le pone el corazón y el alma, está sumamente contento de estar en Unión. Es una persona intensa y vive apasionadamente lo que hace".

"Corvalán y Calderón seguirán en Unión; Machuca aportaba con características distintas pero no era referente. Era un jugador importante que rompió el vínculo con la hinchada y a futuro será difícil que vuelva. La idea es retener los jugadores que tenemos por la conformación a nivel país, fútbol y nivel sudamericano, vamos a contar con la misma situación para todos, la crisis es para todos".

LEER MÁS: ¿Cuánto pasó para que le den un penal a favor a Unión?

Los arbitrajes adversos

"La gente cree que si va a AFA, pasa por una caja y todo está solucionado, escuché quejas de todos los clubes, no hay una situación particular, a todos nos duele cuando nos pitan en contra. Posiblemente haya una predisposición de favorecer a los grandes".

Atendió a un sector de la oposición

"Tienen que magnificar, inventar o degradar la administración actual en función de lograr una perspectiva eleccionaria, una agrupación metió una denuncia con cuatro acusaciones y después de cuatro años no fallaron, esas agrupaciones deberían morir en el sentimiento del hincha, nos pusieron en un papelón a nivel país, les queda decir que la justicia no existe".

"En las causas que son una parodia de la Fiscalía, donde dicen que aporté dinero sin autorización de la CD, hablan tres puntos de subsidios no rendidos y están cerrados sin que Unión pague un peso, a los que hacen estas acusaciones deberían ponerle el rótulo de fantoches en la frente y que no pisen más el club, nunca pisaron el club, el objetivo era organizar una mutual para lavado de dinero".

"Los puntos en común están, estaban preocupados por las inhibiciones, la vamos a levantar, vamos a hacer incorporaciones, les pedí colaboración, si las reuniones son para buscar soluciones y terminan siendo un raid por los medios para dar objeciones, no escuché a nadie decir tenemos 10.000 dólares para aportar. Hay que agradecer a esta CD, que con el soporte de las inferiores estamos de pie. A los que les gusta pegarnos, tenemos una importante cantera para abastecer el fútbol profesional".