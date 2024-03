El presidente de Unión reveló qué les pidió Tapia en AFA

LEER MÁS: Se confirmó el árbitro para Colón contra Gimnasia y Tiro

Fue entonces que Claudio Tapia, titular de la AFA, convocó a una reunión de Comité Ejecutivo, donde asistieron los presidentes de los clubes, entre ellos el de Unión, Luis Spahn. Por lo que se pudo saber, allí se les pidió que evitaran hablar de los árbitros, y que incluso bajaran esa línea para los entrenadores y jugadores.

Cristian González, en la conferencia de prensa que brindó antes del choque ante Central Córdoba, fue muy tibio cuando se lo consultó por el árbitro Nazareno Arasa, y tras el cotejo, Federico Vera evitó hablar de lo acontecido con el rosarino, y el resto de sus compañeros se retiró del estadio 15 de Abril sin hablar.

Luis Spahn, en el diálogo que mantuvo con Canal Veo, con el programa Abrazo de Gol, al respecto contó: "En la reunión a la que fuimos citadosen AFA, a pesar del horario del mediodía que no era cómodo para los equipos del interior, se nos solicitó tener un grado de consideración con los arbitrajes. Sé que el país está tenso, intenso y nervioso, estamos en un proceso cultural distinto, lo que lleva a la gente a estar más expresiva de lo normal. Nos manifestó de cinco o seis partidos que hubo en Europa en los últimos 20 días, en un partido del Real Madrid donde terminaron un partido con un centro al área. Dijo que los árbitros son humanos y que no hacemos a la calidad del deporte si todos convertimos a esto en una hoguera, agregando más nafta, tanto los dirigentes, técnicos y jugadores. Para eso ya está la interpretación popular de la gente que da su veredicto".

"El VAR es una herramienta fabulosa. Éramos unas 60 personas, se planteó este pedido, solo hubo una mención de Marcelo Achile de Defensores de Belgrano, que fue respaldatoria", agregó Luis Spahn.

Y cuando se le hizo mención a que los jugadores de Unión no hablaron luego del partido ante Central Córdoba, dijo: "La dirigencia no tiene plena potestad para decirles que no hablen, seguramente fue una decisión del cuerpo técnico y de los jugadores, quizás asociada, quizás no".

Pero más adelante, el titular rojiblanco indicó: "La realidad es que es difícil sacar al fútbol del contexto de lo que es el país, con lo cual no se va a empezar desde el fútbol hacia arriba. Los mitos nos comen".