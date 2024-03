"Unión puede tomar con Vera una decisión que no sea agradable"

El presidente de Unión Luis Spahn sentenció: "Estamos en una situación extrema y vamos a tener que tomar una decisión que puede ser no agradable"

La realidad indica que Unión pretende renovar el contrato de Federico Vera que finaliza en diciembre . Desde hace tiempo se vienen dando las charlas entre la dirigencia rojiblanca y los representantes del futbolista. Y lo cierto y concreto, es que por el momento no existe acuerdo y las gestiones se fueron extendiendo en el tiempo.

Por ese motivo, en las últimas horas, el presidente tatengue Luis Spahn fue categórico al respecto. El máximo directivo no descartó tomar una medida extrema si es que no se llega a un acuerdo. En diálogo con el programa Abrazo de Gol por el Canal Veo, aseguró que la institución puede tomar una decisión que no sería agradable.