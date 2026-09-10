Marcelo Estigarribia: "No pasa por mi cabeza irme de Unión"

Marcelo Estigarribia valoró las tres victorias consecutivas que sumó Unión, explicó el sacrificio que realiza junto a Cristian Tarragona y habló de su futuro.

Unión atraviesa uno de sus mejores momentos del año y Marcelo Estigarribia es uno de los protagonistas de este presente. El delantero analizó el crecimiento del equipo después de la victoria ante Instituto, destacó la capacidad para adaptarse a diferentes partidos y dejó en claro que la seguidilla de triunfos permitió recuperar algo que el plantel necesitaba con urgencia: tranquilidad.

“Son victorias muy importantes que nos dieron respiro, que necesitamos mucho”, reconoció Estigarribia, quien entiende que el equipo encontró respuestas incluso cuando los partidos le exigieron una versión diferente.

El atacante puso el acento justamente en esa capacidad de adaptación. No todos los rivales plantean las mismas dificultades y Unión debió aprender a competir de distintas maneras.

“Son partidos diferentes, rivales totalmente diferentes. Hay partidos en los cuales podés jugar mejor y otros en los que también tenés que luchar e imponerte desde ese lugar”, explicó.

La victoria frente a Instituto significó además la tercera consecutiva para Unión, una racha que permitió al equipo de Leonardo Madelón trepar hasta el quinto puesto de la Zona A y comenzar a mirar con mayor expectativa lo que viene.

Estigarribia explicó el sacrificio que le pide Madelón en Unión

El delantero también contó cuál es su función dentro del funcionamiento de Unión. En los últimos encuentros, buena parte de su tarea estuvo relacionada con los duelos aéreos, los pelotazos largos y la pelea física con los defensores rivales.

Estigarribia entiende que esa tarea no siempre termina en una situación de gol, pero resulta fundamental para el funcionamiento colectivo.

La misión consiste en ganar o disputar la primera pelota para que los volantes puedan hacerse con la segunda y, desde allí, construir los ataques.

“Creo que tanto yo como Cristian hacemos un desgaste importante y tratamos de que los volantes puedan recoger esa pelota que queda dando vuelta ahí y de ahí generar nuestras situaciones de gol”, explicó.

Sin embargo, hay una cuestión que sí le genera preocupación: la falta de oportunidades para convertir.

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“Obviamente quiero convertir, me preocupa más que nada el no tener las posibilidades, porque sinceramente no estoy teniendo posibilidades, no es que esté fallando”, admitió.

La declaración refleja la situación de un delantero que aporta desde otro lugar, pero que naturalmente quiere volver a encontrarse con el gol.

La expulsión de Tarragona y el desafío para Unión ante Talleres

Uno de los grandes interrogantes para el próximo compromiso será cómo reemplazar a Cristian Tarragona, expulsado ante Instituto y ausente frente a Talleres.

Estigarribia contó que no vio la acción en el momento porque se encontraba en el banco de suplentes, aunque posteriormente pudo observarla y dio su opinión sobre la jugada. “Muy raro, una jugada totalmente desafortunada”, consideró.

Más allá de la expulsión, el delantero destacó la importancia que Tarragona tiene dentro del vestuario. “Es nuestro capitán, nuestro referente”, remarcó, además de valorar especialmente que el atacante esté atravesando un gran momento en Unión, club del que es hincha.

Ahora Madelón deberá resolver si mantiene la estructura habitual o modifica el esquema para afrontar la ausencia del goleador. Estigarribia, mientras tanto, dejó claro que está dispuesto a cumplir la función que le toque.

Prensa Unión

“No tengo problema”, aseguró cuando fue consultado por la posibilidad de un cambio táctico.

La recuperación de Julián Palacios también abre una alternativa para el entrenador. Pero, para Estigarribia, hay algo que está por encima de los nombres: la idea de juego debe mantenerse.

“Más allá de quién juegue, la idea nuestra siempre es la misma y tratar de hacer lo que venimos haciendo”, afirmó.

Una definición contundente: “No pasa por mi cabeza irme de Unión”

Estigarribia también despejó cualquier especulación respecto de su futuro. El delantero tiene contrato vigente con Unión y fue contundente al asegurar que no está pensando en dejar Santa Fe.

“Yo estoy contento en el club, estoy muy bien, tengo contrato vigente por lo que resta de este año y el año que viene, hasta diciembre, y no pasa por mi cabeza irme sinceramente”, afirmó.

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Su postura es clara. Llegó a Unión porque quería estar en el club y ahora pretende cumplir los objetivos que se trazó con la camiseta rojiblanca.

“Estoy muy cómodo acá, estoy en un lugar donde yo elegí estar y quiero cumplir objetivos acá en el club”, sostuvo.

También habló de las críticas que recibe un futbolista, especialmente cuando los resultados no acompañan o cuando el delantero no consigue convertir. Reconoció que la experiencia ayuda a manejar esas situaciones, aunque eso no significa que sean indiferentes. “También duelen, uno es humano y sufre”, admitió.

Estigarribia entiende la reacción del hincha porque sabe que todos quieren ganar, pero pidió también valorar la dificultad que existe detrás de cada partido.

“Entiendo, el hincha es hincha y siempre quiere ganar y todo parece fácil de afuera, pero la verdad que no lo es”, expresó.

El respaldo de todo Unión para Lautaro Vargas

Finalmente, Estigarribia tuvo palabras para Lautaro Vargas, quien atraviesa una lesión y recibió el acompañamiento del plantel durante el encuentro frente a Instituto.

El delantero destacó la importancia de acompañar al futbolista durante este momento y le envió un mensaje en nombre de todos sus compañeros.

“Le mando un saludo muy grande y le deseamos una muy pronta recuperación, un jugador muy importante para nosotros que ahora necesita de nuestro apoyo en una lesión tan fea”, manifestó.

Y dejó en claro que Vargas no afrontará solo su recuperación. “Cuenta con el apoyo de todo el plantel y que vamos a estar ahí para animarlo y darle fuerza y que vuelva rápido y bien”, concluyó.

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Mientras Unión prepara su visita a Talleres, Estigarribia dejó varios mensajes fuertes: el equipo recuperó confianza, sabe adaptarse a distintos escenarios, deberá encontrar una solución para reemplazar a Tarragona y él, por su parte, tiene una decisión tomada. Está cómodo en Unión, quiere cumplir objetivos y hoy no contempla irse.