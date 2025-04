El técnico de Unión fue tajante en el año político del club

En el inicio de su conferencia de prensa, dijo que "después de los que nos pasó el último partido en el campeonato tuvimos una charla a corazón abierto, haciendo autocrítica que no podíamos jugar sin humildad, les resalté lo que había pasado donde estuvimos una hora y media llorando por lo que hicimos, fue muy motivadora la arenga final, esta clase de competencias les da prestigio al club, a los jugadores, a la gente que siempre alentó. El equipo fue a buscar el partido, no solamente Chelo (Estigarribia), estas cosas pasan, ya no está más esa relación de la fortaleza, mucha gente habla de peleas internas, nada es cierto. Aprendimos de Aldosivi, fue una reacción de carácter, Chelo vive el fútbol de manera particular, su compromiso de estar, muchos quieren estar, ganó el equipo, subimos la intensidad de juego".

Más adelante opinó del goleador Díaz, al expresar que "lo de Diego y la gente que lo mira por TV quiere que le vaya bien y haga un gol, tuvo la suerte de hacer otro gol en Primera, todos felices, ahora a entrenar y pensar en lo que realmente importa, nos estamos comprometiendo con el descenso, es otro desafío, ahora el domingo es otra chance para confirmar que lo que pasó con Aldosivi no nos puede volver a pasar".

Kily admitió que "después de Aldosivi estaba triste por lo que hicimos y de lo que nos jugamos en cada partido, nos estamos comprometiendo con el promedio. Hoy era resaltar las charlas en la semana, haciendo entender que no le podíamos fallar nuevamente a nuestra gente, siempre están con nosotros, nos respaldan, es normal que sucedan cosas cuando el equipo no gana. La gente no te perdona las formas, hacer hincapié en sacar carácter y valentía con un rival con su historia y su juego".

La banca de Corvalán y Martínez

"Fue espontáneo lo de Claudio y Mauricio, bajar un mensaje a nuestra gente, agradecido por el apoyo, más allá de los resultados, el último partido me sacó en lo emocional, no eran buenas sensaciones, gracias a Dios estuvimos a la altura de jugar un partido de fútbol".

Más adelante soslayó que "esto es poner al club en el plano internacional, como cuerpo técnico nos posiciona en otro lado, en mi carrera de los pocos que tengo, de los importantes y lo voy a guardar, por la forma, no tuvimos sobresaltos, lo ganó de la mejor forma, con personalidad, agresividad, repetí jugadores, los que ingresaron lo hicieron bien, hay que armar el mejor once desde lo físico para ganarle a Central Córdoba, es una obligación para nosotros".

Al orientador de Unión se lo consultó sobre su foto viral en Mar del Plata, a lo que enfatizó: "Vivo el fútbol de manera particular, es pasión, entregarse, más allá de las formas, estilo, esquema, estoy afuera, tratamos de darles las mejores herramientas pero ellos ejecutan, al no ver lo que uno quiere me frustro, me exigo mucho, me crié con entrenadores que lo fundamental es ganar, más allá de las formas. Hay mucha presión desde todos lados, recibimos críticas de todo tipo, en el ambiente del fútbol argentino naturalizamos que está bien que se metan en todo, uno tiene familia, lo sufre, igual que los chicos".

Y siguió picante: "Es humillante lo que hacen en redes, no pasa nada. Tengo que decir está bien, porque juego con línea de tres, afecta especialmente a los más chicos, que se está criando de manera agresiva y que nos dicen que somos una mierda porque perdemos un partido. No me quiero ir de Unión, trato de cambiar, ver, en la relación busco armar el mejor equipo. Más allá de que lo disfruto a mi manera, es un deporte hermoso, pero hay gente que lo padece. Así estamos en el fútbol argentino. Nada me fue fácil, la peleó siempre, me quieren ver en el piso, es cuando más me desafía lo que viene, esto es una pelea contra lo que sea, a veces uno en esa debelidad está la gente que se te arrima, se quienes están en todos los momentos. Es el único equipo de la provincia de Santa Fe que juega la Copa Sudamericana".

El año político de Unión

"Respeto a muchos, a otros no, como seguramente no me respetan a mí, hay cosas que me joden, es un año político en el club, el momento deportivo no es del todo bueno en la Liga, ganamos nuestro primer partido en la Copa Sudamericana, hay que recuperarse en el torneo local, tenemos que ganar por el tema del descenso".

"Tenemos altibajos que no nos podemos permitir y lo más preocupante es la falta de gol y ante un error nos golpea, el equipo empieza con desajustes, la ansiedad de querer ganar, se había generado una expectativa muy grande, es la realidad que tenemos que afrontar, le ganamos a un grandísimo rival, pero nuestra realidad es el campeonato, hay que sumar puntos, y el domingo ganar el partido".

González también reconoció que "D¿desde el principio vi a la gente prendida fuego por el partido y por el rival, con jugadores destacadas, esa energía de ver que el equipo responda, con Racing el equipo perdió y se fue aplaudido, estoy muy feliz pero no me confundo, tengo en la cabeza Central Córdoba, ojalá podamos ganar, lo tengo claro a eso".

Kily agradeció el apoyo del presidente y lo bancó fuerte: "Yo me dedico al fútbol y los resultados son los que mandan si hacen una encuesta seguramente el 95% quiere que me vaya de Unión, cuando perdés no servís, estoy convencido de mi trabajo, hay un montón de barbaridades de lo que se dice. Soy empleado de Luis que gracias a Dios me respaldó y me la voy a jugar por él, porque me trajo, si hay elecciones se verá, el futuro no existe. Le decían fracasado a Messi, nosotros tenemos que agachar la cabeza, me llega todo, no me confunde lo bueno ni lo malo, soy el primero que hace una autocrítica".

Antes de su despedida, le dedicó un párrafo especial a Díaz: "Para Diego es todo un cambio continúo, las charlas son para que siga con esa humildad, entrega y esfuerzo, va aprendiendo muchas cosas, especialmente, más allá de la emoción, que esto continúa y hay que cuidarlo, que no se confunda, lo tiene claro, es muy humilde. A la gente de Unión le digo gracias por el apoyo a los jugadores, el cariño que algunos tienen hacia mí, se que el hincha de verdad me respeta, es un desafío contínuo".