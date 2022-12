El tiempo se agota y Unión no comprará a Santiago Mele

La dirigencia de Unión no hará uso de la opción por Santiago Mele y el arquero no seguirá en el Tate.

Así las cosas, el arquero uruguayo no atajará más en Unión, de hecho en la vuelta a los entrenamientos, Mele no estuvo presente en el predio Casasol. Y es que el préstamo vence el 31 de diciembre y no tenía sentido que se presente, si ya está tomada la decisión de no adquirir su pase.