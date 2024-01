El delantero contó con un par de chances en los minutos que tuvo en los amistosos jugados en Uruguay pero no pudo convertir. Incluso falló su penal en la definición ante César Vallejo.

A modo de balance, en diálogo con radio Sol Play 91.5 expresó que "sacamos muchas cosas buenas y nos pusimos a punto para afrontar el partido que viene el sábado”.

En referencia a la falta de goles de los delanteros no dudó en apuntar que "yo sé que todos los partidos tengo revancha”.

Morales también apuntó que "hay buena gente en el plantel, muchos pibes, la gente que se sumó. Está Torren, la gente grande, Luquitas (Gamba). La verdad que muy bien, todos tiraron para un lado y creo que tenemos claro por lo que nos jugamos”.

El Toro prefirió restarle importancia a las críticas que recibió en redes sociales al no poder convertir en gran parte del último campeonato. En ese sentido disparó: "No soy de darle bolilla a las redes sociales. En Boca te putean más. Acá también te putean, pero como Santa Fe es chiquita. Pero no le doy mucha bola”.