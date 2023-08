• LEER MÁS: Unión vuelve a las prácticas en Casasol con varias novedades

Quizás algunos no entiendan de que se trata, pero es algo muy típico del fútbol argentino y se refiera a la columna vertebral de un buen equipo: el arquero (1), un zaguero (2), el volante central (5) y el goleador (9). Si bien es cierto que hay plena confianza en Sebastián Moyano, Kily pretende alguien más para genera una competencia interna mayor y por esto el nombre de José Devecchi. Puede que no vea en los pibes el peso necesario.

Mientras se resuelve la situación de Franco Calderón, que podría renovar y luego ser transferido –y por qué no, quedarse–, es clave mantener a un caudillo. Es así como suena Ezequiel Muñoz, pero para pelear un lugar.

Con la postura de Yeison Gordillo de no volver, el conductor de Unión pierde presencia en la zona de corte y por eso se acelera lo de Manuel Insaurralde. Hoy el que está para ese lugar es el pibe Joaquín Mosqueira. Aunque se apuntará a un nombre de mayor relevancia para el puesto.

Mientras que en ofensiva, al no acertar con las contrataciones de Thiago Vecino y Junior Marabel, se quiere no fallar y llegó como apuesta Gonzalo Morales. Si bien el chico Jerónimo Dómina asoma con la gran perlita, recién tiene 17 años y además, no es un tradicional goleador, sino un delantero más versátil. Kily llamó a varios –como por ejemplo Fernando Zampedri–, pero claramente se topó con las diferencias económicas siderales. Es el puesto más caro y demandará de esfuerzo.

Es así como se apuesta por potenciar la columna vertebral en un mercado de pases muy desparejo y con especulaciones con emigrar al exterior.