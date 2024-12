El Turco Alí no lo duda: "Dómina tiene que ser el goleador de Unión"

"Creo que nos dimos cuenta y todo se fue va dando cuando clasificamos a cuartos de final, eliminamos a Talleres y después a Atlético Tucumán. Jugar los dos partidos y no perderlo es la parte más importante en la historia del club. River era un gran rival, no nos pudo ganar pero por ese gol de visitante se quedaron con el título", apuntó.

Y luego, añadió: "El hecho de que la formación de ese equipo se veía la pretensión para pelear los primeros puestos. Corral fue un gran presidente, hubo una movida en 1975 y lo consiguió también. Fue la base que se armó en el 78 donde peleamos tres años arriba".

Dómina, un espejo en la actualidad

Alí fue consultado sobre qué jugador de la actualidad tiene algunas cualidades que tenía el artillero máximo, no dudó en decir que "cuando lo veo a Dómina me gusta, es un chico rápido, yo era rápido de tres cuartos para arriba, con un equipo que me respaldaba. Con un poquito más de gol, yendo por afuera, rápido, me puedo sentir identificado".

En otro tramo de la charla subrayó que "jugué muchos partidos y me toca estar en la historia del club al estar como el máximo goleador de toda la historia. Tuve una charla con Dómina, le faltó tener más minutos, me gusta volcar la experiencia de los años que pasó en un puesto donde me tocó jugar. Lo aprecio mucho y le dije todo el esfuerzo que tiene que hacer. Tiene que hacer el goleador, es joven todavía, tiene tiempo por delante, ojalá sea el goleador".

Antes de su despedida, a propósito de lo que asoma para Unión en 2025, soslayó: "Primero como todos los clubes, cada vez que arranca un torneo piensan en lo máximo, Unión se va a tener que reforzar porque tendrá varios frentes, hay que hacer el esfuerzo para estar a la altura en todos los torneos".