El uno por uno de Unión contra Lanús en el 15 de Abril

-Sebastián Moyano (5): no tuvo trabajo; el único remate al arco terminó en gol y es que Lanús no estuvo preciso en ataque y por eso el arquero de Unión prácticamente no intervino en el juego.

-Federico Vera (5): no tuvo la incidencia de otros partidos; cuando pasó al ataque encima fue amonestado por protestar y eso lo terminó condicionando.

-Nicolás Paz (4): venía jugando en un nivel muy alto, pero en esta ocasión no se mostró seguro, tuvo algunas fallas en la salida y en el gol de Lanús quedó descolocado dejando en soledad a Troyansky.

-Franco Calderón (5): jugó un partido discreto, tuvo algunas buenas intervenciones y en otras quedó descolocado, cuando entró Sand lo complicó un poco.

-Claudio Corvalán (7): una de las figuras de Unión y el mejor defensor; tuvo cuatro o cinco cruces yendo al piso que evitaron acciones de peligro en cada dividida dejó todo y se terminó imponiendo.

-Kevin Zenón (6): un buen segundo tiempo; pasó mucho al ataque lo hizo con criterio tirando algunos buenos centros; es uno de los jugadores que levantó mucho su nivel.

-Enzo Roldán (5): inició la jugada del gol de Unión, es un futbolista de mucho despliegue que a veces se apura en soltar el balón o en el último pase.

-Yeison Gordillo (5): arrancó muy bien, con varios quites en la zona media, pero con el correr del partido fue perdiendo presencia y se mostró un poco impreciso.

-Mauro Luna Diale (6): el trabajo y el sacrificio de siempre para recuperar el balón, gran asistencia para el gol de Machuca; por momentos estuvo lúcido con la pelota en los pies.

-Imanol Machuca (7): en cada arranque marca la diferencia por velocidad y por el dominio del balón; además marcó el gol que puso en ventaja al Tate; está atravesando un gran presente.

-Jerónimo Dómina (5): una gran asistencia para Luna Diale en el comienzo del partido; el desgaste habitual por todo el frente de ataque, aunque no lo quedó ninguna chance para definir.

-Bryan Castrillón (4): no entró de la mejor manera; le costó aprovechar su velocidad para desequilibrar en los metros finales; cuando Lanús dejaba espacios en defensa.

-Joaquín Mosqueira (5): entró para oxigenar la mitad de la cancha, cuando Unión ganaba y precisaba recuperar la pelota en el medio hizo un partido discreto.

-Francisco Gerometta (-): en el rato que jugó tuvo un par de buenas intervenciones en ataque como así también mostró algunas fallas a la hora de salir desde el fondo.

-Mateo Del Blanco (-): muy pocos minutos en cancha para el joven delantero, que de todos modos se las ingenió para patear al arco desde afuera del área.