Madelón, molesto y autocrítico: "No fuimos el Unión que me gusta"

Leo Madelón no dejó terminar la pregunta de UNO 106.3 que inició la conferencia y enojado, reconoció imprecisiones y errores de Unión.

La derrota ante Central Córdoba en Santiago del Estero dejó más preocupaciones que certezas en Unión . El equipo dio un claro paso atrás en su funcionamiento, sufrió su segunda caída consecutiva fuera de Santa Fe en el Torneo Apertura y volvió a pagar caro un detalle en una pelota detenida.

Tras el encuentro, Leonardo Madelón habló en conferencia y fue autocrítico, aunque buscó bajar el dramatismo del resultado. Sin embargo, no dejó terminar la pregunta a Melani Rosas, periodista de UNO 106.3, lo que generó un gran asombro debido a que se trató de una situación que rayó la falta de respeto.

Un partido cerrado y una búsqueda que no alcanzó

El entrenador rojiblanco analizó el desarrollo del juego y rechazó una mirada extrema sobre el rendimiento: “Fue un partido de 0 a 0, cerrado. Los dos nos pateamos poco al arco y nosotros buscamos otra cosa, venir a ganar el partido. No lo pudimos lograr”.

Madelón remarcó que el equipo corrió, no sufrió sofocones y que el trámite estuvo equilibrado, aunque reconoció falencias con la pelota: “Estuvimos muy imprecisos. En los últimos 30 metros no hicimos las cosas bien. Yo soy el responsable de mejorar esto”.

Consultado por la generación de juego y el rendimiento de Palacios y Del Blanco, el DT coincidió con el análisis y explicó sus decisiones: “Coincido a pleno. No es que jugaron mal, pero no estaban en su máximo nivel. Hicieron un esfuerzo grande y ahí cambiamos. Creo que perdimos los costados”.

Justamente desde un centro por banda llegó la jugada que definió el partido: “Viene de un centro de costado, al lado del banco de ellos, y ahí está el gol”.

Los cambios y el golpe del gol en contra

Madelón explicó que las variantes estaban pensadas para refrescar al equipo cuando el marcador seguía en cero: “Estaba superparejo el partido. Quería que entren bien Misa y Grella, como el otro día. Pero enseguida viene el gol y ahí aparece el nerviosismo y la imprecisión”.

El DT insistió en que fue un encuentro con muy pocas situaciones claras, resuelto por la eficacia del rival: “Fue práctico: un gol de cabeza y nos quedamos sin nada”.

¿Influyó lo físico?

Ante las consultas por la seguidilla de partidos y viajes, Madelón fue tajante: “No hago hincapié en el cansancio. Viajamos bien, dormimos bien. Creo que fue un partido que moría en cero”.

madelón.jpg Leo Madelón mostró su molestia en la conferencia de prensa que brindó tras la dura derrota de Unión ante Central Córdoba.

Sí admitió el peso psicológico del momento, pero sin buscar excusas: “Puede haber pesado la carga mental, pero no creo que haya pasado por lo físico”.

La pelota parada, un detalle que vuelve a doler

El entrenador reconoció que la derrota volvió a llegar por una acción puntual, algo que ya había advertido en la previa: “Lo dije antes del partido: había que tener mucho cuidado y no hacer faltas cerca del área. En una detenida lo perdimos. No nos tiene que pasar más”.

Sin esquivar responsabilidades, Madelón fue claro hacia adentro y hacia afuera: “No fuimos el Unión que a mí me gusta. Quería ver otro equipo, más protagonista, más decidido al gol. Fueron insinuaciones y no alcanzó”.

Mirar rápido hacia adelante

Pese al golpe, el DT dejó un mensaje de reacción inmediata: “Lo bueno del fútbol es que te deja salir rápido adelante. El viernes tenemos una revancha en una cancha linda, ante un club grande que juega bien y es duro. Ahí se hace una prueba importante para nosotros”.

Unión deberá corregir rápido, recuperar protagonismo y ajustar detalles si quiere evitar que estos pasos atrás se transformen en una tendencia en el inicio del Apertura.

El audio de la conferencia de prensa de Leo Madelón