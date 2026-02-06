Unión perdió la memoria y sufrió una dura derrota ante Central Córdoba

Unión que venía de ganar gustar y golear, jugó muy mal ante Central Córdoba cosechando su segunda caída al hilo como visitante dejando una muy pobre imagen

Unión jugó mal y terminó perdiendo 1-0 ante Central Córdoba. El partido parecía que terminaría empatado, pero en una pelota quieta el Ferroviario encontró la ventaja.

Fue muy pobre lo evidenciado por el elenco rojiblanco y el contraste es muy grande en comparación a lo que había hecho Unión ante Gimnasia de Mendoza.

Una derrota que debe generar preocupación puertas adentro, porque era un partido para al menos no perderlo, ya que el rival no atravesaba un buen presente.

Un primer tiempo parejo y sin acciones de peligro

Dentro de un desarrollo de juego parejo, la primera aproximación fue para Central Córdoba a los 7' cuando Horacio Tijanovich por el sector izquierdo metió un centro al segundo palo que Michael Santos cabeceó desviado.

En esa acción, Unión quedó mal parado en defensa y además la pelota lo sobró a Valentín Fascendini. Eso permitió que el delantero uruguayo lograra cabecear sin oposición.

Mientras que a los 13' Santos controló bien el balón y cedió para Lucas Varaldo, quien de manera apresurada terminó rematando de media distancia y la pelota se fue por el fondo de la cancha.

Era un poco más el equipo local, que jugaba en campo rojiblanco intentando progresar en ataque, mientras que el Tate se paraba para contragolpear.

A Unión le costaba encontrar precisión y en los metros finales se equivocaba de manera recurrente. Por ello, pasados los 20' el Tate no había generado nada en ataque, ni siquiera un remate al arco rival.

En nada se parecía al equipo que hacía cuatro días había goleado a Gimnasia de Mendoza. El equipo no mostraba la intensidad que pretende Leonardo Madelón y en las divididas sacaba ventaja el Ferroviario.

Recién a los 23' Unión aceleró en ataque, cuando Marcelo Estigarribia picó por izquierda y metió un centro rasante para que Tarragona a la carrera rematara de manera imperfecta y el balón sea atrapado por Alan Aguerre.

Sin embargo, la acción fue invalidada por posición adelantada de Tarragona, aunque está claro que si hubiese terminado en gol, era una acción para revisar, ya que el delantero tatengue parecía estar habilitado.

Unión disponía de espacios para contragolpear ya que el elenco local otorgaba algunas ventajas, pero tanto los volantes, como los delanteros rojiblancos fallaban en el último pase.

En un par de ocasiones, Unión se impuso en el área rival, pero los cabezazos de Estigarribia y Del Blanco se fueron absolutamente desviados sin generar una chance concreta para abrir el marcador.

Y cuando pasaba poco y nada, a los 41' un error de Maizon Rodríguez dentro del área, casi le posibilta a Central Córdoba convertir el gol, pero el remate de Tijanovich fue tapado por Matías Mansilla.

En los minutos finales del primer tiempo, Central Córdoba se mostró más ambicioso empujando a Unión que no lograba hacer pie en la zona media y mostraba desajustes en el bloque defensivo.

Unión arrancó mejor en el complemento, pero terminó perdiendo

En el inicio del segundo tiempo, el Tate salió decidido a buscar el gol. Y en apenas dos minutos merodeó con peligro el área rival, primero con una buena acción de Lautaro Vargas que no logró aprovechar Julián Palacios.

Y es que el remate del volante impactó en un jugador de Central Córdoba y luego Estigarribia asistió a Tarragona, pero el arquero Alan Aguerre fue al piso y alcanzó a despejar el balón.

Mientras que a los 5' volvió a llegar a Unión luego de que Palacios asistiera a Estigarribia, pero el delantero le erró al arco y el disparo se fue totalmente desviado.

Pero ese buen arranque de Unión se diluyó con el correr de los minutos. Pero recién a los 26' Madelón movió el banco realizando tres variantes. Dos de ellas tácticas y una de manera obligatoria.

Y es que Fascendini pidió el cambio y su reemplazante fue Juan Pablo Ludueña, en tanto que Misael Aguirre suplantó a Palacios y Santiago Grella a Del Blanco.

Pero a los 31' y en una pelota quieta, Central Córdoba se puso en ventaja con un centro de Marco Iacobellis y el cabezazo preciso de Michael Santos que le ganó a Maizon Rodríguez para el 1-0.

El gol terminó sentenciando la historia, porque Unión no tuvo resto para ir a buscar el empate, ya que los cambios esta vez no fueron solución, dado que Aguirre y Grella no lograron desequilibrar por las bandas.

Más allá de que tiempo de descuento, Estigarribia ganó de cabeza dentro del área y Aguerre con esfuerzo terminó desviando la pelota al tiro de esquina.

Fue el peor partido de Unión en estas cuatro fechas del campeonato y terminó retrocediendo varios casilleros en pocos días, sumando su segunda caída al hilo como visitante y lo más preocupante es que fue ante un rival que apenas sumaba un punto.

El equipo rojiblanco no tuvo intensidad ni tampoco frescura y volvió a demostras falencias tanto en lo defensivo como en lo ofensivo. Quizás sirva como atenuante que venía de jugar el lunes, pero igualmente fue una actuación decepcionante.

Síntesis

Central Córdoba: 1-Alan Aguerre; 33-Santiago Moyano, 2-Alejandro Maciel, 6-Facundo Mansilla, 23-Agustín Quiroga; 7-Diego Barrera, 8-Fernando Juárez, 22-Matías Vera, 11-Horacio Tijanovich; 9-Lucas Varaldo y 27-Michael Santos. DT: Lucas Pusineri.

Unión: 21-Matías Mansilla; 35-Lautaro Vargas, 2-Maizon Rodríguez, 13-Valentín Fascendini, 12-Bruno Pittón; 20-Julián Palacios, 30-Mauro Pittón, 24-Rafael Profini, 11-Mateo Del Blanco; 25-Cristian Tarragona y 19-Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Goles: ST 31' Michael Santos (CC).

Cambios: ST 6'Lucas González x Varaldo (CC), Marco Iacobellis x Barrera (CC), 26' Misael Aguirre x Palacios (U), Juan Pablo Ludueña x Fascendini (U), Santiago Grella x Del Blanco (U), Alan Laprida x Tijanovich (CC), 41' Ezequiel Naya x Santos (CC), Tiago Cravero x Vera (CC), 42' Nicolás Palavecino x Profini (U), Agustín Colazo x Tarragona (U).

Amonestados: Vargas y M.Pittón (U), Maciel (CC).

Árbitro: Andrés Merlos.

Estadio: Madre de Ciudades.