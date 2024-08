El uno por uno de Unión en la igualdad ante Riestra en Santa Fe

Unión no pudo romper el cerrojo de Riestra y sumó un empate con sabor a derrota, ya que se vuelve a escapar la chance de ser líder de la Liga Profesional

Rendimientos parejos y otros que notoriamente bajaron, en un partido donde el Tate fue dominador absoluto del juego, pero no tuvo gol y por eso debió conformarse con un punto con sabor a derrota.

El uno por uno de Unión en el empate ante Riestra

Thiago Cardozo (5): fue un espectador de lujo. Controló un remate en el arranque y casi se le escapó un centro que despejó Pardo.

Nicolás Paz (5: no tuvo problemas en la marca ante un rival que casi no atacó, pero cometió una falta innecesaria por la que fue amonestado.

Franco Pardo (6): correcto partido, con la sobriedad habitual para imponerse en el juego aéreo y también en el mano a mano.

image.png Frranco Pardo, otra vez de lo mejor en Unión.

Lautaro Vargas (5): un buen primer tiempo en el que intentó progresar siempre por la banda derecha; bajó su nivel en el segundo tiempo, en donde no incidió tanto.

Claudio Corvalán (6): fue de los que más empujó, se soltó siempre para sumar en ataque y en el aspecto defensivo se mostró concentrado.

Bruno Pittón (4): en la primera etapa dispuso de una chance muy clara para convertir pero su remate fue a la manos de Arce le falta terminar mejor las jugadas.

Simón Rivero (5): en la primera etapa fue de los que más intentó, jugando por abajo y proponiendo desequilibrar, pero fue perdiendo preponderancia.

Joaquín Mosqueira (5): con un rival que no atacó, fue el volante más retrasado y debió asumir el rol de trasladar el balón, aunque lateralizo mucho.

Mauro Pittón (5): nadie puede reprocharle la entrega y el empuje, aunque claramente le faltó mayor precisión con la pelota en los pies; corrió mucho pero le faltó claridad.

Adrián Balboa (4): flojo partido. Dilapidó en el segundo tiempo una chance clara con un cabezazo dentro del área que tapó Arce.

Nicolás Orsini (5): un remate cruzado que se estrelló en el caño derecho y un cabezazo que se fue desviado fue el delantero que más inquieto.

Gonzalo Morales (3): casi que no participó del juego; no entró nunca en acción y cuando lo hizo se equivocó casi siempre. No tuvo presencia dentro del área.

Mateo Del Blanco (3): ingresó para jugar como lateral por izquierda y se equivocó cada vez que pasó al ataque; malas resoluciones para controlar y dando ventaja en la marca.

Jerónimo Dómina (-): se paró por el sector izquierdo del ataque frente a un rival que esperaba con mucha gente; lo mejor un remate desde afuera que terminó controlando Arce.

Patricio Tanda (-): quizás debió ingresar antes, ya que Unión necesitaba de un jugador con pase claro ante un rival muy ordenado en defensa.

Lucas Gamba (-): pocos minutos en cancha, pero a diferencia de otros partidos se lo vio con mayor movilidad y participación; hizo expulsar a Minervino.