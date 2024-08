Unión no tuvo gol, empató con un amarrete Riestra en el 15 de Abril y desaprovechó otra chance de ser líder

Unión buscaba levantar cabeza tras la derrota frente a Tigre recibiendo a Riestra por la fecha 13 del Torneo de la Liga Profesional , donde quería convertirse en líder. Sin embargo, hizo los méritos, pero no pudo quebrar el cerrojo defensivo del rival y empató 0-0, dejando pasar otra chance. El partido se disputó en el 15 de Abril y fue controlado por Nicolás Ramírez.

El Tate por momentos se mostró paciente para jugar por abajo y buscar desequilibrar mediante la circulación de la pelota. En otros tomó decisiones apuradas, ejecutando centros frontales que la defensa de Riestra despejó sin inconvenientes. Las dos chances más claras para el Rojiblanco se dieron a los 24 minutos. En la primera Bruno Pittón, de frente al arco y dentro del área, terminó rematando a las manos de Ignacio Arce cuando tenía tiempo y espacio como para resolver de mejor forma.

Segundo, después Nicolás Orsini picó en cortada por el sector derecho y sacó un remate cruzado que se estrelló en el caño derecho del arco defendido por Arce. Antes había probado de media distancia Simón Rivero y a Arce casi se le escapa el balón por debajo del cuerpo.

Unión Riestra Nicolás Orsini.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

Riestra no insinuaba en ataque y daba la sensación que a Unión le sobraba un defensor y le falta un volante más para desequilibrar en los metros finales. A poco del final, Orsini se anticipó en el área pero su cabezazo se fue desviado. Unión buscó en todo momento ante un rival incómodo, que buscó desde el arranque dormir el partido y en algunos pasajes lo consiguió.

Unión mereció más pero no supo resolver en espacios reducidos; siempre le faltó algo más como para terminar de vencer la resistencia de Riestra, que vino a ejecutar su plan y que en la primera etapa le salió como lo imaginaba.

El segundo tiempo de Unión y Riestra

Unión fue pura impotencia y una vez más resignó la chance de quedar como líder, como sucedió una semana atrás cuando fue goleado ante Tigre. En esta ocasión empató, pero tiene sabor a derrota, ya que no pudo doblegar a un rival limitado como Riestra, que además había perdido todos los partidos como visitante. En esta clase de encuentros es en donde queda expuesta la falta de jerarquía y el escaso recambio con el que cuenta Unión. Es que los cambios implementados por el Kily González no surtieron efecto.

El segundo tiempo fue un calco del primero, con Unión manejando el balón, pero sin ideas, y con Riestra esperando con mucha gente, aún cuando modificó el esquema y pasó a jugar con cuatro defensores, ya que Cristian Fabbiani realizó tres variantes en el entretiempo. Pudo anotar el Tate con un cabezazo de Adrián Balboa de frente al arco que terminó tapando Arce, y otro cabezazo en el segundo palo de Claudio Corvalán que no alcanzó a conectar de la mejor manera.

Ristra no llegó nunca, salvo un remate desviado de Milton Celiz y un centro que Thiago Cardozo no alcanzó a controlar y Pardo terminó despejando. Debió ganar Unión, pero lejos estuvo de jugar bien y claramente en los últimos dos partidos el rendimiento mermó demasiado. Antes dos rivales de los denominados accesibles, dejó cinco puntos en el camino sumando apenas uno. No supo aprovechar el envión anímico luego de la goleada ante Argentinos Juniors y el guiño que le daba el fixture.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1829698135842541949&partner=&hide_thread=false Delfor Minervino ingresó en el ST y se retiró EXPULSADO por esta falta contra Gamba.



#ESPN pic.twitter.com/jbq1ciMb6X — SportsCenter (@SC_ESPN) August 31, 2024

Le pesó la responsabilidad de ganar cuando debía hacerlo y una vez más se quedó en amague. Dos partidos para darle un golpe de realidad a un equipo que venía jugando por encima de sus posibilidades y que el bajón era previsible. Nada nuevo en el horizonte, un equipo con amor propio carácter y entusiasmo, pero que carece de jerarquía y que esta haciendo lo que puede. La campaña sigue siendo auspiciosa pero está claro que no da para que el hincha se ilusione.

La dirigencia encabezada por Luis Spahn es responsable de no haberle dado las herramientas para mejorar a un equipo que necesitaba de refuerzos, siendo el único equipo que no sumó jugadores. Todo una síntesis de la mediocridad dirigencial, que nunca apostó por dar el salto de calidad que verdaderamente el plantel necesitaba.

Formaciones de Unión y Riestra

Unión: Thiago Cardozo; Lautaro Vargas, Nicolás Paz, Franco Pardo, Claudio Corvalán y Bruno Pittón; Simón Rivero, Joaquín Mosqueira y Mauro Pittón; Nicolás Orsini y Adrián Balboa. DT: Cristian González.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Nicolás Caro Torres, Cristian Paz, Alan Barrionuevo y Rodrigo Sayavedra; Pablo Monje, Jonatan Goitia, Milton Celiz, Jonathan Herrera y Nicolás Bengas. DT: Cristian Fabbiani.

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

VAR: Darío Herrera.