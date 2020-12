En una semana fatídica, Unión se quedó sin nada

Así las cosas, en el primer cuarto de hora se lo observó mejor al Decano, y por eso no extrañó que se ponga en ventaja. Una imprudencia de Brian Blasi quien derribó a Ramiro Ruiz Ríaz y el árbitro Fernando Espinoza decretó la pena máxima. Y a los 17' el exUnión Augusto Lotti cambió penal por gol para establecer el 1-0.

Unión lo pudo empatar rápidamente, pero un cierre providencial de Guillermo Ortiz evitó el gol. El Pocho Franco Troyansky quedó mano luego de un pase de Fernando Elizari y su remate fue interceptado por el exColón que fue al piso y mandó el balón al córner. Fue la primera llegada clara de un equipo que no jugaba bien.

Por ello, a los 24' una vez más el Decano aprovechó los errores del fondo rojiblanco, pelotazo a las espaldas de Vera y Blasi falló en el despeje. Matías Alustiza habilitó a Lotti quien con una muy buena volea de derecha decretó el 2-0. Atlético Tucumán era pura efectividad y ganaba por dos goles.

El equipo local estaba muy nervioso y tomaba malas decisiones. Pero a los 32' Cabrera habilitó a Vera y el lateral derecho ante la salida de Lucchetti cedió a Troyansky quien yendo al piso alcanzó a conectar y con un toque suave alcanzó el descuento.

El partido era realmente entretenido, de ida y vuelta, ya que la mitad de la cancha era una zona de paso. Ambos equipos arriesgaban y en defensa no se mostraban seguros. De allí las muchas situaciones de peligro y los goles que se dieron en esa primera etapa.

En el segundo tiempo el Rojiblanco salió decidido a empatarlo. Pero era una cosa cuando atacaba y otra cuando defendía. Cada contra del Decano era sensación de gol, y por eso a los 7' Lucas Melano puso el 3-1. Una vez más le ganaron las espaldas a Vera y Blasi por izquierda y Alustiza habilitó a Melano quien definió por el centro.

Unión pudo descontar con una media vuelta de Troyansky, pero Lucchetti en una gran intervención envió el balón al córner. Y antes cuando el partido estaba 2-1, Fernando Elizari remató y el arquero visitante dio rebote hacia un costado, el Tate llegaba pero no concretaba.

A los 25' un pase exacto de Elizari lo dejó a Juan Manuel García mano a mano con Lucchetti, pero su remate se fue por encima del horizontal. Y en la jugada siguiente Leonardo Heredia pudo anotar el cuarto pero su remate fue tapado por Moyano y en el rebote definió mal.

Síntesis

Unión: 25-Sebastián Moyano; 36-Federico Vera, 17-Brian Blasi, 27-Jonathan Galván, 3-Claudio Corvalán; 14-Nery Leyes, 30-Juan Ignacio Nardoni, 18-Fernando Elizari; 7-Javier Cabrera, 9-Fernando Márquez y 22-Franco Troyansky. DT: Juan Manuel Azconzábal.

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; 4-Gustavo Toledo, 24-Guillermo Ortiz, 6-Mauro Osores, 14-Agustín Lagos; 26-Lucas Melano, 7-Franco Mussis, 19-Nicolás Aguirre, 18-Ramiro Ruiz Rodríguez; 9-Augusto Lotti y 11-Matías Alustiza. DT: Ricardo Zielinski.

Goles: 17' Augusto Lotti (AT), 24' Augusto Lotti (AT), 32' Franco Troyansky (U), ST 7' Lucas Melano (AT), 32' Franco Troyansky (U), 36' Kevin Isa Luna (AT),

Cambios: ST 0' Gastón Comas x Nardoni (U), 12' Gastón González x Vera (U), Juan Manuel García x Márquez (U), 12' Marcelo Ortiz x Lagos (AT), Leonardo Heredia x Ruiz Rodríguez (AT), 27' Kevin Isa Luna x Lotti (AT), Guillermo Acosta x Aguirre (AT), 36' Jonas Romero x Alustiza (AT), 41' Kevin Zenón x Elizari (U).

Amonestados: Vera, Troyansky, Lucchetti, Melano, Mussis,

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Fernando Espinoza.