En Unión llegó la hora de que el DT y sus jugadores den respuestas

El arranque de Unión en el Torneo es muy malo. Los jugadores no estuvieron a la altura de la circunstacia y el Kily tampoco brindó respuestas

Ya no hay excusas, en Unión es hora del Kily y sus jugadores.

¿Unión juega mal porque el Kily no encontró el equipo o porque los jugadores no están en su mejor versión?. Y la respuesta sería, por ambas cosas. El DT no le encuentra la vuelta y los futbolistas muestran un rendimiento muy bajo.