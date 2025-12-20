Del Blanco, ¿podría ser una de las llaves de Unión para retener a Tagliamonte?

En Unión miran expectantes el interés naciente de Racing por Mateo Del Blanco, ya que podría abrir la puerta para retener a Matías Tagliamonte.

El nombre de Mateo Del Blanco empieza a ganar peso en el mercado de pases y Unión sabe que el verano puede traer movimientos decisivos. Ante la inminente salida de Gabriel Rojas rumbo al fútbol europeo, Racing analiza alternativas para reforzar el lateral izquierdo y el futbolista rojiblanco aparece como una de las opciones que más consenso genera en Avellaneda.

Del Blanco ya había estado en el radar de clubes importantes. River lo siguió de cerca, especialmente por la necesidad de fortalecer ese sector del campo, y Rosario Central también mostró interés. Sin embargo, hasta ahora no hubo avances formales. El escenario podría cambiar si Racing acelera tras concretar la transferencia de Rojas, una operación que liberaría cupo y recursos para ir a la carga por el defensor de Unión.

LEER MÁS: Unión entra en la recta final para renovar plateas 2026

Desde Santa Fe la postura es clara. Unión no tiene apuro por vender y fijó condiciones fuertes: pretende desprenderse de entre el 70 y el 80 por ciento de la ficha a cambio de una cifra cercana a los cuatro millones de dólares. El monto refleja la proyección del jugador y el valor que el club le asigna dentro de su estructura deportiva, además de la intención de no debilitar el plantel sin una compensación acorde.

Del Blanco a Racing y, ¿el regreso de Tagliamonte a Unión?

En medio de este posible movimiento aparece una negociación paralela que puede resultar clave. Unión mantiene abierto el interés por retener a Matías Tagliamonte, arquero que fue una de las figuras del equipo en la segunda parte del año. El club tenía una opción de compra de 500 mil dólares por el 50 por ciento de su pase y había comunicado su intención de ejecutarla, pero la operación se cayó al no abonarse el 20 por ciento correspondiente como seña.

El contexto en Racing también cambió. La salida del experimentado Gabriel Arias reconfiguró el escenario en el arco académico. Si bien Facundo Cambeses es hoy el dueño del puesto, Tagliamonte pasó a ser considerado como una pieza valiosa para potenciar esa zona, lo que enfrió cualquier negociación inmediata. Aun así, el arquero manifestó su deseo de volver a Unión, un pedido que encuentra eco en Leonardo Madelón, decidido a retenerlo como una pieza clave del proyecto.

LEER MÁS:

Unión y una deuda estructural: el manager que no llega y un modelo que no se entiende

En ese cruce de intereses, la posible avanzada de Racing por Del Blanco podría transformarse en una llave de negociación. En Unión no descartan que una operación por el lateral incluya variables o acuerdos que faciliten el regreso de Tagliamonte, una prioridad deportiva para el cuerpo técnico.

Con varios frentes abiertos, el mercado empieza a tensarse para el Tatengue. Del Blanco cotiza en alza, Racing evalúa, River y Central siguen atentos, y Unión busca equilibrar el impacto de una venta importante con la necesidad de sostener a uno de los puntos más altos del equipo. El desenlace, como suele ocurrir, dependerá de quién mueva primero.