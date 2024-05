En Unión se desvanece la chance de sumar un nuevo manager

LEER MÁS: Los jugadores vitales que recuperará Kily González en Unión

A los pocos días de haber logrado la salvación del descenso, con el agónico triunfo ante Tigre por 1-0 en el 15 de Abril, donde puso en duda su continuidad, acordó la misma, más allá que dejó planteadas varias cuestiones a mejorar para el año deportivo que se vendría. El objetivo, a su entender, era ir por un salto de calidad, tras haber penado hasta la última fecha con la chance de perder la categoría.

En las últimas semanas quien volvió a poner esta situación sobre la mesa fue el mismo presidente Luis Spahn, quien reveló que mantendría algunos encuentros con algunos posibles candidatos a ocupar el puesto de manager, el cual quedó acéfalo tras la salida de Roberto Battión y Esteban Amut.

Qué piensa Kily González sobre un manager para Unión

Sin embargo, cuando Kily González en las últimas semanas fue consultado sobre la chance de que llegue un manager a Unión, indicó: "Se dicen muchas cosas, es algo muy particular, tiene que ser un nexo, y tiene que haber afinidad. Unión tuvo secretarios técnicos, no sé cómo habrá salido, pero no es sumar por sumar".

"A mí me da igual, trabajo por Unión y en todo lo que pueda ayudar lo voy a hacer, me da lo mismo el representante que esté, yo quiero lo mejor para el club", destacó el entrenador de Unión, sobre la chance de sumar a un manager.

De esta manera, más allá de que tiene algunas reuniones pendientes con otros candidatos, la chance de que Spahn sume a un manager en este receso se comienza a desvanecer, con lo cual la estructura del fútbol no tendría variaciones en el próximo receso.