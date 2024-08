En Unión se pusieron cara a cara el plantel y Kily González

Cristian González fue muy crítico con la tarea de su equipo en conferencia de prensa, y entre otras frases, disparó: "Dejamos pasar la oportunidad de ponerlos primeros. No tengo la explicación, porque hicimos todo mal y no estuvimos a la altura. Nos tiene que servir".

"No hay nada positivo. No se hizo nada de lo que hablamos. Hay que darnos cuenta de lo que se hizo ya está y hay que demostrar que estás a la altura y dejamos pasar la chance. Hicimos un partido lamentable, para el olvido y no rescato nada. El fútbol te obliga a estar a al altura y no estuvimos. Nos fallamos a nosotros y a la gente", agregó Kily González tras la derrota de Unión ante Tigre.

CristianGonzález.jpg Cristian González valora mucho lo que hicieron sus pupilos para poner a Unión en otro escenario deportivo. Prensa Unión

Pero también, el DT de Unión adelantó: "Esto tiene que doler y servir para aprender. Nos duele a todos, pero a otra cosa. No estuvimos a la altura y ahora tendremos una semana para hablar y trabajar. Estoy convencido que de esto aprenderemos. "Hablaré con plantel. Solo me preocupa eso".

El cara a cara de Kily González y el plantel de Unión

Y como lo había adelantado el mismo Cristian González, en el retorno del plantel a los trabajos con la mira en el partido del viernes ante Deportivo Riestra en el estadio 15 de Abril se tomó un buen tiempo para hablar con sus jugadores.

Para Kily es clave este tipo de charlas para buscar las causas de semejante golpe, que los jugadores hagan un mea culpa de lo ocurrido y proyecten los nuevos desafíos, con este cachetazo como "aprendizaje", según lo revelado tras el partido ante Tigre.

Unión protagonizó una actuación desconcertante en relación a lo que venía siendo su gran campeonato, ya que pasó de jugar para convertirse en líder a sufrir la peor derrota desde que Cristian González dirige al plantel.