En Unión todavía esperan por ver a Simón Rivero

Pasan las fechas y todavía Simón Rivero no está optimo para debutar en Unión, tras llegar desde Boca como parte de la venta de Kevin Zenón. Estaría lesionado

Pasaron ya seis fechas de la Copa de la Liga Profesional y en Unión todavía no debutó el extremo Simón Rivero. Al parecer no estaba bien en lo físico, porque tenía que hacer un recondicionamiento. Tanto es así como Cristian González casi no lo nombra y la vez que lo hizo solo atinó a decir "le falta".