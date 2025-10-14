Incertidumbre en Unión: versiones cruzadas sobre el futuro de Casasol

Hay diferentes versiones en cuanto a lo que ocurrirá en Casasol, mientras crece la incertidumbre con un tema tan sensible en Unión como lo es el predio.

El predio de Casasol, histórico centro de entrenamientos de Unión , se encuentra nuevamente en el centro de la escena institucional, entre versiones de negociaciones y desmentidos.

Según informó Radio Gol (FM 96.7), un escribano se presentó recientemente en las instalaciones para constatar las mejoras edilicias que el club realizó durante los últimos años, luego de que el contrato de alquiler con la familia Malvicino venciera el pasado 30 de septiembre.

Durante su recorrido, el profesional habría dejado asentadas en acta obras y refacciones, entre las que se destacan la construcción de nuevas cocheras, la optimización de los espacios residenciales para jugadores y el reacondicionamiento de diferentes sectores comunes.

En este contexto, se esperaba que en las próximas horas se produjera un encuentro clave entre el presidente Luis Spahn y Mónica Malvicino, representante de la familia propietaria del predio, para definir el futuro de Casasol. Según trascendidos, el diálogo apuntaría a evaluar ofertas de compra existentes y la presentación de una propuesta formal por parte del club tatengue. De concretarse la operación, Unión se convertiría en dueño de su histórico centro de entrenamiento, un hecho inédito que marcaría un hito institucional.

El lado B de las versiones sobre Casasol

Sin embargo, desde la familia Malvicino surgió una versión distinta. Según pudo averiguar UNO Santa Fe, los propietarios del predio desconocen las gestiones que se hicieron públicas y aseguran que la situación actual de Casasol no coincide con lo que se difundió.

Más allá de las diferencias en los relatos, en Unión crece la incertidumbre en torno a Casasol. El predio no solo es la principal base de entrenamientos del plantel profesional, sino que también funciona como lugar de alojamiento y referencia para la planificación deportiva. La necesidad de contar con un predio propio genera expectativa sobre cómo se resolverá este capítulo, mientras las versiones cruzadas mantienen a la institución en un clima de expectativa y cautela.