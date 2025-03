"Enfermos de Unión", la historia de la camiseta que le regalaron a Kily González

Luego del partido ante Gimnasia, Cristian González explicó de qué se trataba, y arrancó contando: "Cuando entré en el segundo tiempo, un hincha me llamaba, me llamaba, me decía 'vení, vení, vení...'. Cuando me arrimé me dio una camiseta y me dijo que era la que iba a cambiar la racha negativa y que me la ponga, no me la podía poner, por eso la tuve en la mano y gracias a Dios se dio el triunfo".

Mientras que más adelante, el entrenador de Unión confesó: "Está conmigo, ya la guardé en la valija, ya viaja a San Nicolás"

Kily González, con un regalo a manera de cábala

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1896024787488817551&partner=&hide_thread=false Durante el duelo ante Gimnasia, al Kily González le tiraron una camiseta desde la tribuna y él la tuvo todo el partido en su mano...¿Cómo terminó el encuentro? ¡Unión obtuvo su PRIMER TRIUNFO en el #TorneoApertura!¿Y ahora, quién se la saca? pic.twitter.com/zuMx7YumWf — SportsCenter (@SC_ESPN) March 2, 2025