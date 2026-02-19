Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión y la urgencia por volver a ser confiable y efectivo en el 15 de Abril

En los últimos tiempos, Unión mostró muchas carencias jugando en el 15 de Abril y los números así lo indican

Ovación

Por Ovación

19 de febrero 2026 · 12:44hs
UNO Santa Fe | José Busiemi

La realidad y el contexto indican que Unión está más obligado que nunca a ganarle el domingo a Aldosivi para despegar en la tabla, pero además para recuperar eficacia jugando ante sus hinchas.

El elenco rojiblanco lleva jugados cinco partidos en el Torneo Apertura, cosechando cinco unidades, producto de una victoria y dos empates, con la particularidad, de que todos los puntos obtenidos fueron en el 15 de Abril.

El Tate y la obligación de ganar como local

Sin embargo, esa estadística no indica que el Tate sea un equipo efectivo y confiable jugando como local, dado que hay que tener en cuenta los partidos que disputó en el Torneo Clausura 2025.

Las estadísticas indican que Unión apenas ganó dos partidos de los últimos 10 que jugó en el 15 de Abril. Uno de ellos fue ante Defensa y Justicia por 3-0 por el Clausura 2025 y la goleada frente a Gimnasia de Mendoza 4-0.

En consecuencia, de los últimos 30 puntos que Unión puso en juego como local, el Tate apenas cosechó 12 unidades, producto de dos triunfos, seis empates y dos derrotas, alcanzando una efectividad del 40%.

Por lo cual, está más que urgido por sumar tres puntos ante el Tiburón, ya que luego de ese compromiso, el equipo dirigido por Leonardo Madelón tendrá que afrontar dos compromisos seguidos como visitante ante Sarmiento e Instituto.

Unión abril efectividad
