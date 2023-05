Roldán: "Demostramos que se puede, estamos muy fuertes y unidos"

LEER MÁS: Juárez será operado en Unión por una lesión de meniscos

"La verdad que estoy muy contento, en el entrenamiento me jodían, fue muy lindo, se extrañaba ese ambiente, lo necesitábamos", comenzó contando Enzo Roldán sobre lo que implicó el triunfo en el plantel de Unión.

Sobre la jugada del gol que le dio la victoria a Unión, Enzo Roldán contó: "Veía desde el banco de suplentes el espacio atrás del volante central de ellos, pensaba que si me ponía iba a tener una, no pensé que me iba a quedar una afuera del área y de zurda. Se la abrí a Pájaro (Daniel Juárez), él me la devolvió y me dejó solo, cuando me acomodé y vi el arco de frente dije, ya está".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por (@rodryrosetti)

En cuanto al ánimo del plantel luego de una semana donde hubo visita de barras en el entrenamiento de Unión, Enzo Roldán reveló: "Es feo como jugador y como institución estar en una situación así, a nadie le gusta pelear por los últimos puestos, a todos nos gusta pelear por llegar a una copa, son momentos incómodos donde todo parece que es en contra. Pero el grupo está motivado, la victoria nos sirvió para lo que viene. Esperemos seguir sumando puntos, se viene un partido difícil ante Huracán, pero demostramos que se puede".

También habló del festejo de los jugadores de Unión en Santiago del Estero en su gol, y Enzo Roldán afirmó: "Fue tremendo, extrañábamos mucho esto, hace mucho no lo vivíamos. A (Mauro) Luna Diale le anularon dos goles, que los gritamos de la misma manera pero nos cortó el VAR. Ya el otro día el VAR no podía cobrar nada, se notó el grito de los compañeros, estamos muy fuertes y unidos".

Luego, se refirió a su posición en Unión y manifestó: "Me siento cómodo en el medio, donde pase constantemente la pelota, luego la decisión es del técnico. De doble cinco, y de interno, me siento bien allí".

LEER MÁS: Méndez ya diseña el plan para visitar a Huracán

Sobre el mensaje que les está dando Sebastián Méndez desde que llegó a Unión, Enzo Roldán dijo: "El mensaje desde el primer momento que llegó fue que confiaba plenamente en nosotros, que a eso vino, que había mucho para laburar, fueron tres puntos que nos sirvió un montón pero hay mucho para mejorar. Lo bueno fue terminar con el arco en cero, nos costaba mucho. No hacemos muchos goles con lo cual teníamos que mejorar lo defensivo. Ya se nos va a abrir el arco y vamos a empezar a sumar. Tenemos que mentalizarnos en quedar con el arco en cero. Su mensaje es claro, que el grupo tiene que estar unido y enfocado en lo que está haciendo".

"Teníamos que ganar porque debíamos salir de ese pozo, es una situación fea, se dio el triunfo, es una alegría y se vivió en toda Santa Fe. Lo sentimos de esa manera", agregó Enzo Roldán sobre cómo influyó la victoria en el ánimo del plantel de Unión.

Por último, cuando se lo consultó por su futuro en función de una chance que se conoció de Holanda, el volante de Unión indicó: "En eso trabajan mis representantes, busco no enfocarme en eso, sino en lo mío que es jugar, si vienen cosas se hablarán con mi representantes".