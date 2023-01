Los resultados no fueron los deseados (dos derrotas), pero en la pretemporada siempre es anecdótico, porque lo importante es encontrar el mejor funcionamiento. Ni hablar con la nueva idea que está probando el DT Gustavo Munúa: “Nosotros buscamos hacer lo que nos pide el técnico. Es un esquema nuevo que usamos muy poco durante el año pasado. Hay que amoldarnos y estos partidos sirven para sentirnos cómodos. Uno como jugador intenta hacer lo que le pide el técnico y dar lo mejor en la posición que toque", apuntó en conferencia Enzo Roldán.

“En lo personal, el 2022 fue un año de aprendizaje, con muchas idas y vueltas. Una Sudamericana muy buena; una Copa Argentina de mitad para abajo. Muy irregular. Ahora todo pasa por intentar sumar minutos, jugar todos los partidos posibles y estar a disposición siempre. En lo grupal, al ser una pretemporada larga, nos podemos preparar para lo que viene", agregó el mediocampista.

Enzo Roldán habló de la actualidad de Unión en la pretemporada y la nueva idea de Gustavo Munúa.

En otro tramo de la charla con los medios, aprovechó para despedir a Juan Ignacio Nardoni, recientemente vendido a Racing: "Estoy contento por Juani, porque es amigo nuestro y le deseo todos los éxitos en lo que viene. Sabe que lo aprecio mucho y le deseo lo mejor".

Volviendo a lo deportivo, trató de explicar lo que se busca con el 4-3-3: "Con el técnico no hablamos mucho, sí de la posición donde me tocaría jugar, que sería volante interno por fuera, tipo 8 en este esquema. Estoy preparado para jugar donde me toque jugar".

"Intentaremos tratar de sumar todos los minutos posibles y asentarme. Hay que aceitar lo que estamos trabajando y amoldarnos a lo que nos pide el técnico", concluyó Enzo Roldán.