"Estamos recién aflojando las piernas": Cristian Tarragona y un debut de ajuste para Unión

Cristian Tarragona analizó el empate en el debut ante Platense, remarcó el valor de sumar, el esfuerzo colectivo y el impacto de una pretemporada corta.

Unión inició el campeonato con un empate sin goles frente a Platense en el 15 de Abril. El trámite fue parejo, con un arranque favorable al rival y una mejora del Tatengue con el correr de los minutos. Tras el encuentro, Cristian Tarragona dejó su lectura del debut y puso el foco en el proceso. “Lo importante es que arrancó el torneo y sumamos” , sintetizó el delantero.

El atacante reconoció que el equipo aún está en etapa de ajuste físico y futbolístico. “Fue una pretemporada corta e intensa, recién estamos aflojando las piernas”, explicó, al tiempo que justificó algunas imprecisiones iniciales como parte lógica del arranque.

En ese contexto, Tarragona valoró el resultado más allá de la expectativa del triunfo: “Queríamos sumar de a tres, estamos en deuda con la gente de local, pero esto recién empieza”, afirmó con calma.

LEER MÁS: Unión dominó, pero se nubló en ataque y debió conformarse con un empate ante Platense

La presión alta como primera herramienta

Consultado por su rol táctico, el delantero fue claro respecto a la idea del equipo. “La primera defensa somos los dos delanteros”, señaló, destacando el compromiso colectivo desde la presión inicial y el respaldo del resto del equipo. Esa intensidad, remarcó, es una de las principales armas del Tatengue para competir: “El equipo respalda de atrás y esa es nuestra base”, sostuvo.

Tarragona también se refirió a la amonestación temprana que recibió y cómo influyó en su juego. “Un poco me condicionó, más que nada traté de cuidarme”, explicó, aunque aclaró que no alteró su actitud dentro del campo. “Fue una amarilla sin intención, no pasó nada”, agregó, restándole dramatismo a una situación que lo obligó a regular en algunos pasajes del partido.

El estado físico y la confianza personal

Desde lo individual, el delantero se mostró conforme con su rendimiento. “Me siento bien, terminé cansado pero bien”, expresó, y destacó el trabajo realizado durante la preparación. En ese sentido, reveló un objetivo personal claro: “Me propuse estar mejor físicamente que al final del torneo pasado, siempre pensando en el equipo y en pelear para el grupo”.

Pensando en lo que viene, Tarragona dejó en claro cuál es la meta interna del plantel. “El objetivo es seguir sumando, mantener el grupo y esa unión que a muchos les molesta”, afirmó, reforzando el perfil competitivo del equipo. Con una frase que resume la identidad rojiblanca, el delantero cerró: “Unión está para seguir creciendo y jugar igual en todas las canchas”, una declaración que marca el rumbo en este inicio de torneo.