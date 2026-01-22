Unión dominó, pero se nubló en ataque y debió conformarse con un empate ante Platense

Unión, que manejó el trámite grande parte del partido, falló en los metros finales y empató 0-0 ante Platense en el 15 de Abril por la fecha 1 del Apertura

En un colmado 15 de Abril, Unión no estuvo en su noche este jueves al igualar 0-0 contra Platense por la fecha 1 del Apertura . Un partido donde fue dominador durante gran parte, pero no tuvo argumentos en los metros finales y tuvo que formarse con un punto, ante un Calamar que claramente se conformó con la igualdad.

El inicio tuvo al Platense como protagonista, porque al minuto ya creó la primera acción de peligro con un centro de la derecha y posterior remate de Heredia que alcanzó a amorguar Fascendini para que se desvíe y evite el gol. Una acción donde quedaron huecos en el fondo que no le gustó nada a Madelón. Pero tras la cosa no quedó ahí, porque minutos después tuvo que aparecer Mansilla para mandarla al córner tras un disparo de Mainero. Demasiadas llamadas de atención en apenas cuatro minutos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2014474055298998280&partner=&hide_thread=false ¡EL CALAMAR ARRANCÓ CON TODO! Platense sacó del medio y el Pupa Heredia tuvo la primera ante Unión.



#ESPN pic.twitter.com/4S8FLrlrpU — SportsCenter (@SC_ESPN) January 22, 2026

De igual modo, el local se fue enchufando y respondió con un tiro con la derecha de Mateo Del Blanco en posición de 9 que pasó besando el palo. Buen centro de Pittón sorprendiendo como puntero izquierdo. Arranque fulguroso y a pura intensidad. El Calamar presionaba alto e incomodaba a Unión para salir largo. Una receta que atentaba con el plan de Madelón, que apela a lo mismo y no lograba darse. Dos equipos que se caracterizan por ataques directos con transiciones rápidas.

• LEER MÁS: Unión debuta ante Platense y el hincha le pone color a la previa en el Boulevard

Un encuentro de ida y vuelta, que tal como se lo esperaba, fue perdiendo alto de vértigo. Madelón pedía orden y que Pittón fuera a presionar más adelante. Todo para que el equipo salga un poco y así replegar a los de Vicente López. El Rojiblanco trataba de poner a los laterales bien alto, por lo que Profini casi que se hundía como un central más. Luego del comienzo a todo trapo de Platense, Unión se comodó y ahora controla el trámite. Pisando los 30 minutos, el partido había perdido calidad, presición y llegadas. Tarragona baja unos metros para tomar contacto, mientras Colazo no entraba en juego.

• LEER MÁS: Brahian Cuello ya es refuerzo de Unión y estará presente en el debut

Llegó el mejor pasaje de Unión, acorralando y llegándole por varios sectores a Platense, que pasó de dominador a dominado. De igual modo, faltaba profundidad y por eso no había chances. Solo aproximaciones. El Calamar ahora estaba más cómodo esperando para salir de contra. Lo bueno de todo es que Maizon Rodríguez estaba sólido y no perdía ningún mano a mano. Unión era criterioso, pero sin justeza en los metros finales. Sobre todo con Fragapane, al que Madelón le insistía que vaya al fondo. Así se fueron dilyendo los primeros 45', con un 0-0 que, si bien mostró al Tate yendo de menor a mayor, le queda más que bien.

Unión Platense Agustín Colazo Unión fue de menos a más ante Platense en el 15 de Abril. UNO Santa Fe | José Busiemi

El segundo tiempo entre Unión y Platense

Para el complemento Leonardo Madelón no dispuso variantes, conforme por cómo terminó el acto inicial. Sin embargo, volvio a ser un calco el comienzo del segundo, con Platense llegando rápido y Gauto le dio a distancia para inquietar. Madelón ya notaba al equipo largo y no demoró demasiado en salir a dar indicaciones. Fueron cinco minutos de sozobras del Rojiblanco en el fondo, con malos controles, salidas y despejes, lo que por momentos hacía pensar que el Calamar lo podía quebrar. Madelón pedía calma, porque veía nervios y apuro. Pero Unión otra vez salió del focón yendo por los costados y Fragapane casi moja, pero le dio morido en el punto penal tras un centro de Colazo, que apareció por derecha. Se invieron los roles. Eso fue a modo de despertador.

• LEER MÁS: Unión presentó su nueva camiseta con un guiño al ascenso del 96

A los 11 minutos llegaron los primeros cambios en el Tate: Marcelo Estigarribia y Nicolás Palavecino por Colazo y Fragapane, respectivamente. Puesto por puesto, en una acción recurrente de Madelón en los partidos, pero claramente con otras características. Unión iba y se doblegaban las coberturas. Sobre todo con Pittón y Palacios. En este sentido, Platense estaba lento e irresoluto. El Tate hacía todo bien hasta el área y luego se nublaba, lo que generaba frustración. Ya en los 20' la impaciencia llegaba desde las tribunas y la sensación ya a esta altura era que el Calamar estaba chocho con la igualdad.

Unión Platense Valentín Fascendini UNO Santa Fe | José Busiemi

El dueño de casa era el que imponía condiciones, pero sin resolución. Pittón seguía creciendo y Palavecino se plataba como enlace para intentar construir juego, aprovechando la pasividad de Platense. Como venía la mano, todo pintaba para gol gana. Ahora Unión sobrecargaba el área con centros, ya que por abajo no encontraba resquicios. Madeló no dudó e hizo debutar a Misael Aguirre, viendo que el partido necesitaba de un cambio de ritmo por la derecha. El partido estaba claro: Unión iba a los empujones y Platense quedaba expectante para pegar de contra dentro de cierta desprolijidad.

En el final lo tuvo Palavecino tras un centro de Bruno Pittón, pero abrió demasiado el pie y la pelota se fue por encima del travesaño. La mejor del segundo tiempo, con que terminó con la igualdad 0-0 que deja sabor a poco para Unión, que hizo todo el trabajo, pero no tuvo precisión y debió conformarse con un punto en el debut. Cuando no se puede ganar, siempre es bueno no perder, pero quedó claro que hay mucho por mejorar.

Formaciones de Unión y Platense

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Agustín Colazo. DT: Leonardo Madelón.

Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Eugenio Raggio, Tomás Silva; Felipe Busio, Maximiliano Amarfil; Guido Mainero, Franco Zapiola, Juan Gauto; y Leonardo Heredia. DT: Walter Zunino.

Goles: no hubo

Cambios: ST 11' Marcelo Estigarribia y Nicolás Palavecino por Colazo y Fragapane (U), 15' Bautista Merlini x Zapiola (P), 33' Misael Aguirre x Palacios y Mauro Luna Diale, Santiago Dalmasso y Tomás Nasif por Gauto, Amarfil y Heredia (P), 37' Agustín Lagos por Saborido (P) y 39' Bruno Pittón por Profini (U).

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Pablo Echavarría.