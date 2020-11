"Estoy muy contento de esta oportunidad con Unión"

Además, se le fueron cayendo varios soldados al DT por diferentes razones y entonces cuando le dieron la titularidad, no desentonó y fue uno de lo puntos altos en el Julio Grondona para hilvanar en ese escenario, el primer triunfo de los santafesinos en Primera División.

En las últimas horas, García charló con El Eco de Tandil y en el inicio reconoció que "en la Copa de la Liga Profesional, nuestro objetivo es clasificar a la Fase Campeonato. Si se nos da, después veremos para qué más estamos. En la Sudamericana vamos fase a fase, sabemos que cada serie es difícil, los rivales son importantes. Esperamos lograr un buen resultado el martes en Brasil.

Más adelante, respecto a si es o no conveniente definir la serie en casa, el artillero expresó que "no tengo una idea clara respecto a eso. Contra Emelec se dio de definirlo en Ecuador y pasamos gracias a haber anotado más como visitantes. Me parece que el orden de la localía no influye demasiado, lo más importante es lo que hagas en los dos partidos".

garcia 1.jpg García llega afilado al compromiso del martes con Unión en Brasil. Prensa Unión

Cuando se lo consultó respecto a la cualidades de Bahía, elenco con el que se eliminarán desde el próximo martes para llegar a los cuartos de final de la Sudamericana, García apuntó que "estuvimos hablando un poco y vimos el partido que jugó ayer (por el viernes, cayó 4-0 ante Bragantino por el Brasileirao). Seguramente veremos videos de otras de sus presentaciones para ver cómo plantearlo y descubrir con qué lastimarlos".

En otro tramo de la charla, no dudó en aseverar que desde su llegada a Unión "estoy muy cómodo. Haber venido es un gran desafío para mí y un paso importante en mi carrera. Unión se mostró interesado en mí una vez que finalizó mi contrato con Arsenal. Me pareció una muy buena opción, Unión es un club que viene haciendo las cosas bien hace bastante tiempo. Estoy muy contento por tener una oportunidad para crecer. Hoy, trato de afianzarme y seguir creciendo futbolísticamente".

Para luego, agregar: "Estoy teniendo mi primera experiencia a nivel internacional. Me pone muy contento y quiero usar estos partidos para seguir mejorando. Ojalá podamos seguir avanzando en la Sudamericana, un torneo muy importante para la gente del club".

En la parte final, cuando debió referirse a similitudes o diferencias entre Azconzábal y Rondino, el delantero añadió: "Cada técnico tiene sus formas. Son dos entrenadores muy buenos, que trabajan mucho desde lo táctico y son similares en la forma de ir a buscar los partidos. Estoy tratando de agarrar bien la idea del Vasco, que tiene la idea de ir para adelante, algo que está muy bueno. Esperamos poder llevarlo a cabo".