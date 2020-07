"Estuve tres meses solo y la pasé bastante feo"

Sebastián Assis llegó en enero de este año para reforzar el plantel de Unión y la realidad indica que jugó poco, ya que apenas protagonizó tres partidos. Dos de ellos por la Superliga y el restante por la Copa de la Superliga. Debutó en el empate como local ante Central Córdoba ingresando desde el banco. Y fue titular ante Godoy Cruz y Arsenal.

En diálogo con Radio Eme 96.3 el volante uruguayo que en estos momentos se encuentra en su país, se refirió a lo que fue su cuarentena en Santa Fe. Pero además recordó su llegada al club y habló sobre lo que vendrá teniendo en cuenta la llegada de un nuevo entrenador.

"Estoy en Tacuarembó con mi familia así que contento por eso. Pasé dos meses y medio casi tres en Santa Fe, encerrado solo en un departamento. Y la verdad que fue bravo el día a día, la pasé bastante feo, pero gracias a Dios que lo tenía a Javi (Javier Cabrera) que de alguna manera me adoptó y pasaba más tiempo en la casa de él que en la mía", comenzó relatando.

Para luego agregar "Eso hizo que la cuarentena sea más llevadera, por lo cual le estoy muy agradecido ya que me abrió las puertas de su casa. Y estuvimos trabajando como todos saben vía Zoom con el profe Hugo Díaz. Entrenaba en casa de Javier porque yo en mi departamento no tenía lugar, el de él tenía balcón y el mío no".

Consultado por la posición en la que más cómodo se siente respondió: "La posición en la que más cómodo me siento en toda la zona media de la cancha y llegando al área rival. Pero me gusta llegar al gol y soltarme en ataque. En Uruguay pasaba mucho al ataque y pude convertir algunos goles".

En cuanto a su llegada al equipo tatengue contó: "Martín Zuccarelli habló con mi representante, yo en ese momento tenía ofertas de Asia y muy buenas desde lo económico. Pero cuando llegó esta oferta de Unión no lo dudé porque quería jugar en el fútbol argentino. Y la verdad que me recibieron de manera excelente".

Ya en el tramo final de la charla se refirió a la llegada de Juan Manuel Azconzábal: "Todavía no tuve contacto con el nuevo técnico, solo me escribió Martín Zuccarelli sabiendo que yo me vine a Uruguay".