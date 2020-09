Posteriormente se refirió a sus inicios en el fútbol, y Federico Vera reveló: "Arranqué a los seis años en Banco Provincial, donde estuve hasta los 12 años que me vieron en el Tiburón Lagunero desde Unión y me llamaron. Hice toda mi carrera en el club, a los 16 me llevó Juan Pablo Pumpido a Reserva, alternaba los entrenamientos en Reserva. El año pasado me fui a Sportivo, me ayudó muchísimo, fue un gran paso en mi carrera".

Posteriormente reveló sus características de juego, y el lateral derecho de Unión indicó: "Me encanta pasar al ataque, si me dan la posibilidad paso, para buscar a un compañero bien ubicado, esa es una de mis características.

"Uno de mis sueños es jugar en Europa, pero estoy enfocado en mi presente, tengo que dar todo lo que tengo ya que el DT y los compañeros confían en mí, ahora tengo que demostrarlo", contó Federico Vera en otra parte de la charla.

Federico Vera 2.jpg Federico Vera llegó a Reserva en 2016, se fue a Sportivo Las Parejas y volvió para ser titular en Unión.

La carrera de Vera está muy relacionada a lo de Bruno Pittón, quien antes de explotar en Unión pasó por Sportivo Las Parejas. Al respecto, contó: "Me sirvió mucho, él me aconsejó, le mandé un mensaje para preguntarle cómo era el club, me dio referencias muy buenas. No sé si era retroceder jugar en el Federal A, ya que el nivel que hay es muy bueno. Fui a sumar experiencia, a ganar confianza. No tuve lesiones, tuve continuidad. Siempre sueño en debutar en Unión, entrando al 15 de Abril, lástima que no habrá gente".

En cuanto a lo que le pide el DT de Unión, Vera dijo: "Estamos jugando 4-2-3-1, me pide que esté abierto, que cuando me llegue la pelota esté de mitad de cancha hacia adelante, y que apenas la controle sea todo para adelante, y que sea lo más rápido posible. Me gusta mucho el sistema, me dan espacios y libertad para atacar, me respaldan los compañeros, está muy bueno".

Cuando se le hizo referencia a que le sacó el lateral derecho a Brian Blasi, quien ahora es central, y opinó: "Me puteó un poquito (risas), pero él quiere jugar, a eso lo tiene claro. También le gusta jugar como central, le va a ir bien, no va a tener problemas. Tiene muchas condiciones, es una de las voces del fondo con Corvalán, ordenan todo, te cagan a pedos, manejan los tiempos, es una gran ayuda".

Por último, cuando se le pidió por los entrenadores que lo marcaron, Federico Vera admitió: "Eduardo Magnín fue uno de los que me aconsejó muchísimo, todos los días. Me hablaba del fútbol y de la vida, igual todos los técnicos que tuve te ayudan, tratando de encontrar la mejor versión de uno".