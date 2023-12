LEER MÁS: Qué dijo Zenón de la chance de dejar Unión para pasar a Boca

La de Santos de Brasil había sido por un préstamo, la cual rechazaron los dirigentes de Unión con buen tino, ya que la idea era desprenderse de jugadores solo a través de ventas, sobre todo aquellos jugadores que que eran y son muy útiles para el equipo, como es el caso de Federico Vera.

En tanto que la de Maccabi Haifa seducía y mucho a Federico Vera por su progreso económico, pero los dirigentes de Unión consideraron insuficiente el ofrecimiento que se les hizo para sacarlo del club.

Vale recordar que Guillermo Fechenbach, representante de Federico Vera, habló en su momento con Sol Play (FM 91.5), donde se refirió a la situación del lateral derecho, y fue muy crítico con la dirigencia de Unión. "El presidente Luis Spahn dijo en las últimas horas que iban a hacer un esfuerzo para mantenerlo bien anímicamente. Si la Comisión Directiva lo quiere cuidar lo disimula muy bien. Si hay algo que no han hecho, es cuidarlo".

Federico Vera

"No le ha retocado el contrato en más de un año, que vence en 2024. No lo llama en ningún momento para saber cómo está, ni se tomó la molestia de escuchar las ofertas. Es de mal gusto y habla de cómo se maneja la Comisión Directiva", agregó el representante de Federico Vera, de gran momento en Unión.

Lo concreto es que desde Unión, tras el caso de Franco Calderón, tomaron la decisión de que todo jugador que ingresa en el último año de contrato y no tiene predisposición para llegar a un acuerdo para renovarlo no será considerado para el primer equipo, lo que podría llevar a Federico Vera y Daniel Juárez, dos jugadores a los que se les vence el vínculo en diciembre de 2024, a no ser considerados si no ponen la firma en un nuevo vínculo.

El caso de Franco Calderón fue una excepción y según Luis Spahn el que marcó un precedente que no se volverá a repetir, ya que llegó al final de su contrato sin renovarlo, pero siendo incluso titular. El presidente de Unión justificó que haya sido considerado en la importancia que tenía para el equipo, y la delicada situación con el descenso que estaba atravesando.

De esta manera, este mercado de pases marcará si Federico Vera es vendido y se termina todo tipo de especulaciones, si se queda y firma un nuevo contrato con Unión, o bien no ocurren ninguna de las dos anteriores situaciones y queda marginado, como adelantó el presidente Spahn que ocurriría con los jugadores que se encuentren en su situación.