Fernando Espinoza será el árbitro de Lanús–Unión: su historial y curiosidades

Fernando Espinoza dirigirá el partido de este jueves a las 19.15 en La Fortaleza, donde Unión buscará sumar frente a Lanús bajo un árbitro mucha polémica.

Quedó confirmado el equipo arbitral para el choque entre Unión y Lanús, que se jugará este jueves desde las 19.15 en el estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez, por la segunda fecha de la Zona A del Torneo Apertura 2026. La conducción del partido estará a cargo de Fernando Espinoza, un árbitro cuyo nombre suele llamar la atención por su historial y estilo de trabajo.

LEER MÁS: Unión espera su parte tras cerrarse la venta de Balboa a Nizhniy Novgorod de Rusia

Espinoza contará con Damián Espinoza y Juan Manuel González como asistentes, mientras que Nelson Sosa será el cuarto árbitro. En el VAR estarán Fabrizio Llobet y Belén Bevilacqua como AVAR.

Un historial equilibrado con Unión

A lo largo de su carrera, Espinoza ha dirigido a Unión en 29 oportunidades, con un registro bastante parejo: 12 victorias, 7 empates y 10 derrotas. Esto marca un balance equilibrado, aunque cada partido con él al arbitraje suele estar bajo la lupa de los hinchas y analistas.

Si se analiza específicamente los enfrentamientos contra Lanús, Espinoza dirigió cinco encuentros: tres empates, una victoria tatengue y un triunfo granate. El último precedente data del 13 de septiembre de 2024, en La Fortaleza, cuando Unión igualó 1-1 con goles de Walter Bou para Lanús y Bruno Pittón para los santafesinos.

Unión vs Lanús empate.jpg Unión buscará pisar fuerte ante el poderoso Lanús, que llega de vencer como visitante a San Lorenzo, en La Fortaleza.

La única victoria de Unión ante Lanús con Espinoza como juez se registró el 3 de julio de 2022, en el estadio 15 de Abril, con un contundente 3-0 gracias a los goles de Daniel Juárez, Imanol Machuca y Facundo Agüero.

Un árbitro de carácter firme y estilo particular

Espinoza es conocido por su estilo dialoguista, pero no duda en aplicar tarjetas y sanciones estrictas cuando considera que un partido se descontrola. Su presencia suele generar atención especial en Santa Fe, especialmente cuando Unión juega de visitante o se enfrenta a rivales de peso, donde cada decisión es minuciosamente analizada.

LEER MÁS: Cuántos socios tiene Unión según el informe oficial de la AFA

Para Unión, el desafío será mantener la concentración y controlar el juego, más allá de la trayectoria de Espinoza, frente a un Lanús que llega motivado tras ganar en su debut y jugando en un escenario históricamente complicado para los visitantes.

Datos del partido: