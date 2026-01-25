Quedó confirmado el equipo arbitral para el cruce entre Unión y Lanús, que se jugará este jueves a las 19.15 en el estadio Néstor Díaz Pérez, por la segunda fecha de la Zona A del Torneo Apertura. El encargado de impartir justicia será Fernando Espinoza, un nombre que suele generar debate cada vez que aparece en una designación.
Fernando Espinoza, el juez para Lanús–Unión: antecedentes y números
El polémico Fernando Espinoza será el árbitro del choque entre Unión y Lanús en La Fortaleza, con números llamativos y cinco duelos entre ambos.
Por Ovación
El santafesino estará acompañado por Damián Espinoza y Juan Manuel González como asistentes, mientras que Nelson Sosa será el cuarto árbitro. En el VAR estarán Fabrizio Llobet y Belén Bevilacqua como AVAR.
Los números de Unión con Espinoza
A lo largo de su carrera, Espinoza dirigió a Unión en 29 oportunidades, con un balance bastante equilibrado: 12 victorias, siete empates y 10 derrotas. Si se achica la lupa a los enfrentamientos ante Lanús, el historial marca cinco partidos bajo su arbitraje, con tres igualdades, un triunfo tatengue y uno granate.
El antecedente más reciente se dio el 13 de septiembre de 2024, también en La Fortaleza. Aquella noche terminaron 1-1, con goles de Walter Bou para el local y Bruno Pittón para el conjunto santafesino.
La única victoria rojiblanca ante Lanús con Espinoza como juez fue el 3 de julio de 2022, en el estadio 15 de Abril, en un recordado 3-0 con tantos de Daniel Juárez, Imanol Machuca y Facundo Agüero.
Un árbitro siempre bajo la lupa
Espinoza es un árbitro de estilo dialoguista pero de carácter fuerte, que no duda en mostrar tarjetas cuando el partido se le va de las manos. Su designación no pasa inadvertida en Santa Fe, sobre todo en encuentros de visitante y ante rivales de peso, donde cada fallo se analiza al detalle.
Para Unión será un duelo exigente no solo por el presente futbolístico de Lanús, sino también por el contexto: un rival que viene de ganar en el debut y un escenario históricamente complejo.
Así se jugará la segunda fecha del Apertura, con sus árbitros
Lunes 26 de enero
17.00 Platense – Instituto (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Bruno Amiconi
Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta
Árbitro asistente 2: Federico Lapalma
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Yamil Possi
AVAR: Mariano Ascensi
Martes 27 de enero
17.45 Vélez – Talleres (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Ariel Cruz
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Mauro Ramos Errasti
20.00 Gimnasia (Mza.) – San Lorenzo (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Ariel Penel
Árbitro asistente 1: Julio Fernández
Árbitro asistente 2: Diego Martin
Cuarto árbitro: Juan Nebietti
VAR: Juan Pablo Loustau
AVAR: Gonzalo Pereira
20.00 Huracán – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Juan Pafundi
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Javier Uziga
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: Felipe Viola
AVAR: Carla López
22.15 Newell’s – Independiente (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Daniel Zamora
Árbitro asistente 1: Iván Aliende
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
VAR: Sebastian Habib
AVAR: Hugo Paez
22.15 Atlético Tucumán – Central Córdoba (Interzonal) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Manuel Sánchez
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca
VAR: Álvaro Carranza
AVAR: Nahuel Viñas
Miércoles 28 de enero
17.00 Aldosivi – Barracas Central (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
Cuarto árbitro: Federico Benítez
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Javier Mihura
19.00 Racing – Rosario Central (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Diego Verlotta
20.00 River – Gimnasia (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Agustin Mendez
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
VAR: Germán Delfino
AVAR: Sebastian Bresba
22.15 Estudiantes – Boca (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: José Castelli
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Hector Paletta
AVAR: Gabriel Gutierrez
Jueves 29 de enero
17.00 Deportivo Riestra – Defensa y Justicia (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Mariano Negrette
VAR: Maximiliano Macheroni
AVAR: Bryan Ferreyra
19.15 Lanús – Unión (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Fernando Espinoza
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Juan Manuel González
Cuarto árbitro: Nelson Sosa
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Belén Bevilacqua
19.15 Belgrano – Tigre (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Eduardo Lucero
Árbitro asistente 2: Gisella Bosso
Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
VAR: Nazareno Arasa
AVAR: Diego Romero
21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Argentinos (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Jorge Baliño
Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Adrián Franklin
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Gastón Suárez
21.30 Sarmiento – Banfield (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Erik Grunmann
Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
Cuarto árbitro: Joaquin Gil
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Carlos Córdoba