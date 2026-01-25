Uno Santa Fe | Unión | Unión

Fernando Espinoza, el juez para Lanús–Unión: antecedentes y números

El polémico Fernando Espinoza será el árbitro del choque entre Unión y Lanús en La Fortaleza, con números llamativos y cinco duelos entre ambos.

25 de enero 2026 · 12:03hs
Fernando Espinoza, el juez para Lanús–Unión: antecedentes y números

Quedó confirmado el equipo arbitral para el cruce entre Unión y Lanús, que se jugará este jueves a las 19.15 en el estadio Néstor Díaz Pérez, por la segunda fecha de la Zona A del Torneo Apertura. El encargado de impartir justicia será Fernando Espinoza, un nombre que suele generar debate cada vez que aparece en una designación.

El santafesino estará acompañado por Damián Espinoza y Juan Manuel González como asistentes, mientras que Nelson Sosa será el cuarto árbitro. En el VAR estarán Fabrizio Llobet y Belén Bevilacqua como AVAR.

Los números de Unión con Espinoza

A lo largo de su carrera, Espinoza dirigió a Unión en 29 oportunidades, con un balance bastante equilibrado: 12 victorias, siete empates y 10 derrotas. Si se achica la lupa a los enfrentamientos ante Lanús, el historial marca cinco partidos bajo su arbitraje, con tres igualdades, un triunfo tatengue y uno granate.

Unión vs Lanús.jpg
Uni&oacute;n y Lan&uacute;s se volver&aacute;n a ver las caras en La Fortaleza, con Fernando Espinoza como &aacute;rbitro.

Unión y Lanús se volverán a ver las caras en La Fortaleza, con Fernando Espinoza como árbitro.

El antecedente más reciente se dio el 13 de septiembre de 2024, también en La Fortaleza. Aquella noche terminaron 1-1, con goles de Walter Bou para el local y Bruno Pittón para el conjunto santafesino.

La única victoria rojiblanca ante Lanús con Espinoza como juez fue el 3 de julio de 2022, en el estadio 15 de Abril, en un recordado 3-0 con tantos de Daniel Juárez, Imanol Machuca y Facundo Agüero.

Un árbitro siempre bajo la lupa

Espinoza es un árbitro de estilo dialoguista pero de carácter fuerte, que no duda en mostrar tarjetas cuando el partido se le va de las manos. Su designación no pasa inadvertida en Santa Fe, sobre todo en encuentros de visitante y ante rivales de peso, donde cada fallo se analiza al detalle.

Para Unión será un duelo exigente no solo por el presente futbolístico de Lanús, sino también por el contexto: un rival que viene de ganar en el debut y un escenario históricamente complejo.

Así se jugará la segunda fecha del Apertura, con sus árbitros

Lunes 26 de enero

17.00 Platense – Instituto (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Bruno Amiconi

Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta

Árbitro asistente 2: Federico Lapalma

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Yamil Possi

AVAR: Mariano Ascensi

Martes 27 de enero

17.45 Vélez – Talleres (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Ariel Cruz

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Mauro Ramos Errasti

20.00 Gimnasia (Mza.) – San Lorenzo (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Ariel Penel

Árbitro asistente 1: Julio Fernández

Árbitro asistente 2: Diego Martin

Cuarto árbitro: Juan Nebietti

VAR: Juan Pablo Loustau

AVAR: Gonzalo Pereira

20.00 Huracán – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Juan Pafundi

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Javier Uziga

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: Felipe Viola

AVAR: Carla López

22.15 Newell’s – Independiente (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Daniel Zamora

Árbitro asistente 1: Iván Aliende

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: Sebastian Habib

AVAR: Hugo Paez

22.15 Atlético Tucumán – Central Córdoba (Interzonal) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Manuel Sánchez

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca

VAR: Álvaro Carranza

AVAR: Nahuel Viñas

Miércoles 28 de enero

17.00 Aldosivi – Barracas Central (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo

Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari

Cuarto árbitro: Federico Benítez

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Javier Mihura

19.00 Racing – Rosario Central (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Diego Verlotta

20.00 River – Gimnasia (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Agustin Mendez

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR: Germán Delfino

AVAR: Sebastian Bresba

22.15 Estudiantes – Boca (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Hector Paletta

AVAR: Gabriel Gutierrez

Jueves 29 de enero

17.00 Deportivo Riestra – Defensa y Justicia (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Mariano Negrette

VAR: Maximiliano Macheroni

AVAR: Bryan Ferreyra

19.15 Lanús – Unión (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Fernando Espinoza

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Juan Manuel González

Cuarto árbitro: Nelson Sosa

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Belén Bevilacqua

19.15 Belgrano – Tigre (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Eduardo Lucero

Árbitro asistente 2: Gisella Bosso

Cuarto árbitro: Lucas Cavallero

VAR: Nazareno Arasa

AVAR: Diego Romero

21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Argentinos (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Jorge Baliño

Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Adrián Franklin

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Gastón Suárez

21.30 Sarmiento – Banfield (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Erik Grunmann

Árbitro asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Joaquin Gil

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Carlos Córdoba

