Franco Calderón arrastra una molestia física, con lo cual será evaluado para determinar si podrá o no ser considerado en Unión ante Atlético Tucumán.

Y una de las primeras incógnitas que se le presentan al Kily González es determinar si podrá o no tener en cuenta a Franco Calderón, uno de los referentes del plantel de Unión y uno de los que más continuidad tuvo en lo que va del 2023, incluso en los peores momentos cuando el equipo estaba en el fondo de la tabla de posiciones.

Franco Calderón arrastra una molestia en el isquiotibial, la cual viene arrastrando desde el partido ante Independiente. Al entrenamiento del miércoles lo terminó sin contratiempos, pero persiste una molestia que lo pone en duda de cara a este duelo trascendental frente a Atlético Tucumán.

Franco Calderón, más allá de esta situación física, vive momentos muy importantes en cuanto a su actualidad futbolística, considerando que se le vence el contrato el próximo 31 de diciembre, y desde el 1 de julio ya estaría en condiciones de firmar en calidad de libre con cualquier otra institución. Incluso, cambió de representante en las últimas semanas, y ahora es Gustavo Goñi quien maneja su carrera deportiva.

A Franco Calderón se lo va a esperar hasta último momento, más allá que si no está en condiciones no viajará en el vuelo chárter junto a sus compañeros. Sin embargo, podría hacerlo y que Cristian González espere hasta minutos antes de arrancar el partido ante Atlético Tucumán para determinar si está o no disonible.

En caso de no estar en condiciones físicas, el Kily debería elegir por Oscar Piris o Juan Pablo Ludueña para ocupar ese lugar en el campo de juego, más allá que no habría que descartar, aunque se presenta como la alternativa menos viable, de que ubique a otro mediocampista y que pare al equipo con un 4-4-2. El entrenamiento de este jueves será clave para saber cómo se encuentra Franco Calderón y si podría ser considerado ante Atlético Tucumán.