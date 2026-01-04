Uno Santa Fe | Unión | Unión

Franco Fragapane no se relaja en Unión: "Ahora hay que demostrar"

Franco Fragapane comenzó el 2026 en Unión sabiendo que la pretemporada será clave para definir su futuro deportivo.

4 de enero 2026 · 10:14hs
Unión puso en marcha su pretemporada y Franco Fragapane fue uno de los protagonistas en el arranque de los trabajos en Casa Unión. El volante ofensivo reconoció que el primer día siempre cuesta, sobre todo por las altas temperaturas que se viven en Santa Fe.

“Hace mucho calor, estamos acostumbrados, pero acá se siente bastante. Vengo de pasar las vacaciones en Mendoza y también hacía calor, pero bueno, hay que adaptarse”, expresó, destacando que el horario elegido para entrenar ayudó a sobrellevar la jornada.

El inicio de una etapa de definiciones

Fragapane llegó a Unión en el último mercado de pases, impulsado por la fuerte insistencia del entonces entrenador Cristian González. Sin embargo, su participación fue escasa durante gran parte de la temporada. Con el regreso de Leonardo Madelón sumó algunos minutos más, aunque su rendimiento no terminó de consolidarse y en las últimas semanas surgieron versiones sobre una posible salida, que por ahora no pasaron de rumores.

En ese contexto, el mediocampista inició la pretemporada con la intención de ganarse un lugar y demostrar que puede ser una alternativa válida para el 2026.

Antes del comienzo de la práctica, el plantel tuvo la presentación formal del nuevo director deportivo, Santiago Surbrigen. Fragapane contó que el encuentro fue breve, pero positivo.

“Santi se presentó para los que no lo conocían y dijo que en la semana iba a ir hablando de manera individual con los jugadores. Es una muy buena persona y creo que le va a venir muy bien al club”, señaló.

Un plantel con base y juveniles que empujan

Pensando en lo que viene, Fragapane valoró la continuidad del grupo y la irrupción de los juveniles. “El plantel se mantuvo bastante, se fueron pocos jugadores, y los chicos que suben tienen muy buenas condiciones. Nosotros, los más grandes, tenemos que ayudarlos para que se adapten rápido”, sostuvo.

De cara al 2026, el volante anticipó un período de trabajo exigente. “Sabemos que va a ser una pretemporada dura. A mitad del año pasado hicimos una muy buena y eso se reflejó en los resultados, ahora hay que seguir creciendo”, remarcó.

Además, destacó el vínculo con Madelón: “Leo conoce muy bien el club y a los jugadores, se maneja de frente. Siempre dice que hay que seguir mejorando y es lo que vamos a hacer”.

Con la pretemporada en marcha y un nuevo año por delante, Franco Fragapane comienza un período clave en Unión, en el que buscará dejar atrás las dudas y afianzarse dentro de un plantel que se prepara para nuevos desafíos.

