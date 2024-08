Franco Pardo, una muralla en la defensa de este Unión protagonista

Puede tranquilamente ocupar cualquier puesto de la zaga y siempre cumple. Cuando no estuvo Claudio Corvalán lo hizo por izquierda, después por derecha y donde más rinde es en el centro. El claro ejemplo es que ya ganó la pulseada a Miguel Torrén, pasó a ser una alternativa.

Franco Pardo, una de las figuras de Unión

Algunos ya se animan a decir que está entre los mejores defensores del campeonato, por más que recién vayan 11 fechas de la Liga Profesional. La realidad es que su crecimiento es notable y por eso se decidió hacer uso de la opción del compra por el 50% del pase. Con este nivel pasará a estar en la vidriera en cualquier momento.

Embed Franco Pardo ganó TODOS su duelos aéreos [3] y NO FUE GAMBETEADO en la victoria 3-0 de Unión vs Argentinos Juniors. pic.twitter.com/1sbD3Vdlvd — FutbolScan (@futbolscan) August 19, 2024

Solo es cuestión de repasar sus números. Ante Argentinos no falló casi nunca y no solo se destaca por la marca, sino que también tiene criterio para salir y varias veces tomó la lanza y se mandó al ataque. Un criterio que no se ve por estos días.

"Tenemos que dar el máximo para llevar a Unión a lo más alto y lo estamos haciendo", dijo Franco Pardo tras el pasado partido demostrando su ilusión, como la de todos en el mundo rojiblanco. Falta mucho, pero se está en el camino correcto de regularidad. Será clave sostenerla.