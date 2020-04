Frutos: "A Unión le falta un proyecto de infraestructura"

Nicolás Frutos vive a la distancia, muy lejos de sus seres queridos, esta cuarentena que modificó el acontecer mundial y por muchos meses tendrá al fútbol sin actividad.

El exjugador y excoordinador de Unión tuvo tiempo para charlar con el programa Unión en tu dial (Sol 91.5) y dar su opinión sobre diversos temas vinculados al club de sus amores.

En el inicio apuntó que "“Tengo que agradecer que me puedo permitir no estar un tiempo sin trabajar y más si mi familia está bien de salud”. Para luego, acotar: "Somos el país con mayor índice de casos por población. La diferencia que tuvimos con España e Italia es que nuestro sistema sanitario funciona muy bien y no estuvo desbordado, pero sí se menospreció y se tomaron tardes las medidas. Hemos llegado a tener más de 500 muertos diarios“.

Frutos junto a su familia reside en Waterloo, a 20 kilómetros de Bruselas, donde espera que pase este difícil momento de salud. Al respecto agregó que "estamos con los recaudos necesario. Voy los lunes al súper con máscaras, con guantes, con alcohol en gel, lavo todo con lavandina y no salimos a ningún lado”.

En la actualidad se dedica a comentar partidos de fútbol, por el momento si actividad o función dentro de la disciplina. Por eso no dudó en expresar que “trabajo para la cadena que tiene los derechos de televisión, la más importante de acá. Hago las previas de los partidos, el análisis del primer tiempo y al final del partido media hora más analizando lo que sucedió”.

A medida que fue transcurriendo la charla se metió en temas inherentes a la vida cotidiana de Unión, donde pasó mucho tiempo, primero como futbolista y luego en la función que tuvo como coordinaron del fútbol.

Cuando opinó sobre la salida de Madelón, dijo que "lo tomé con tristeza porque es triste cuando se corta un ciclo. Me pareció honesto y bien. Después la situación fue provocada por un desgaste normal”.

Para luego, disparar: "A mí me pasó algo similar después de 3 años de trabajar en el club, yo sentí que el proyecto que estaba desarrollando con esfuerzo, el club no estaba dispuesto a ejecutarlo. El trabajo que realizamos nosotros, el caudal de jugadores, las cosas que generamos. Nuestros últimos 18 meses obtuvimos el 57% de los puntos".

En tren de no guardarse nada, Frutos expresó que "necesitamos infraestructura y acompañamiento, por lo menos yo no sentí que el club estaba dispuesto a hacerlo. o se está prestando atención a las juveniles como correspondería, ¡hay que mover las cachas un poco, hay que laburar!".

El exartillero de varios equipos del fútbol argentino hizo su autocrítica también al enfatizar que "yo cometí errores, muchísimos; uno de los errores más marcados fue pensar que en la inmediatez iba a tener resultados y un proceso de inferiores necesita un resultado sostenido de 6 años”.

Frutos reconoció que hace pocos días tuvo un contacto con Luis Sphan, presidente de Unión, y en este sentido aportó que "el presidente de Unión me mandó hace 15 días un mensaje para saludarme. Hacía 7 años me había ido del club. Me alegró que me haya mandado un mensaje. En parte, el éxito que tiene Unión hoy es gracias al presidente”.

Cuando le preguntaron si no descarta la posibilidad de que algún día pueda ser entrenador del Tate, Frutos no dudó en afirmar que "no sé si dirigiría a Unión en algún momento, lo haría si tendría un objetivo personal, no sé si pensaría en la institución. No sé si iría a Unión como técnico. Me gustaría armar un equipo de trabajo para generar una estructura. La gente que conduce al club tiene que estar dispuesta. Falta gestión, seguramente no del presidente sino de los que están al lado. Que se dediquen a gestionar y le dejen el fútbol a la gente que estudió”.

Antes de su despedida, agregó que "a Martín Zuccarelli le deberían dar más poder. Hay que explotarlo con lo que sabe de fútbol. Le deberían permitir dar un espacio de trabajo para poder llevar el fútbol del club. A Unión le falta un proyecto de infraestructura".