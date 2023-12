LEER MÁS: Unión acelera con todo para sumar a Enrique Triverio

En cuanto al acuerdo con Unión, Lucas Gamba reveló: "Mi representante y Luis (Spahn) se pusieron de acuerdo rápidamente, mi representante sabía lo que quería. Estoy muy agradecido a la gente ya que tuvo mucho cariño para conmigo, lo que me hace sentir muy cómodo y querido".

También habló de la importancia de Kily González para su regreso a Unión, y destacó: "Que esté a cargo del equipo es fundamental, porque lo conozco, me conoce y tenía la intención de contar conmigo. Es importante que me conozca, aunque todo depende del rendimiento. Eso es fundamental".

Se lo consultó sobre si tuvo la chance de dialogar en estos días con los hermanos Pittón, quienes suenan para volver, y dijo "Hablé con Mauro, nos escribimos cuando se dio, pero no volví a hablar con él. Sé que tiene que volver a Vélez, pero sería espectacular, me encantaría, les fue muy bien, sería muy bueno para el equipo, podrían sumar muchísimo".

Luego habló del objetivo que se traza en esta etapa en Unión, y Lucas Gamba tiró: "Intentar ganar todo lo posible, hacer un gran campaña, hacer muchos puntos, entrar a las copas, serían objetivos muy lindos, pero es algo que se planteará el grupo y el cuerpo técnico. Estoy muy ilusionado y contento de volver al club, lo quería hace rato, espero que se encuentren con una buena performance de mi parte, en los últimos años me sentí muy bien desde lo físico y futbolístico, me siento muy bien y Dios quiera que pueda tener un buen rendimiento para el bien de todos".

Y agregó: "Siempre me hicieron sentir un cariño muy grande la gente, dirigentes, la gente que trabaja en el club, compañeros, me tocó vivir cuatro años muy buenos en el club, le agarré un cariño muy grande, me pongo muy contento cuando le va bien a Unión".

En tanto que también se le preguntó sobre si tenía otras alternativas en el mercado de pases, y respondió: "Tenía un par de ofertas, de Buenos Aires, la renovación de Central Córdoba, pero la prioridad la tenía Unión, era lo que le comenté a mi representante, ahora los dos coincidíamos con mi representante que si no se daba ahora era muy difícil que se pudiera dar después. A mi representante le pregunté si el anterior entrenador quería contar conmigo, me dijo que le respondieron que no era prioridad, pero no tengo nada contra el entrenador".

Sobre la posición donde mejor se ve en el campo de juego, Lucas Gamba reveló: "Lo verá el técnico se me ve apto para jugar, estoy para lo que me necesite, jugué en varios puestos, me considero y más me gusta jugar como delantero, pero Kily me conoce, sabe lo que me gusta hacer pero hay veces que te tenés que acomodar a las necesidades del equipo".