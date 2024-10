Gamba y la recta final de Unión: "Podemos terminar de una excelente manera"

El delantero de Unión, Lucas Gamba, dejó sus sensaciones después de vencer a Gimnasia en La Plata. "Hay que sumar desde donde me toque", disparó

Más adelante dijo que "fue un partido muy bueno los primeros minutos, reaccionaron, es un equipo dinámico con propuesta ofensiva, lo bueno es que obtuvimos los tres puntos que fuimos a buscar".

El cuyano consideró que "en cinco puntos hay diez equipos, perdes uno te ves abajo, lo bueno es esto, la igualdad y lo peleado, el equipo está muy bien, contento con este presente".

Dar siempre lo mejor

Gamba volvió a reconocer, en referencia al DT, que "intentamos hacer lo que nos pide, siempre la predisposición está al 100, perdimos partidos por detalles y ganamos con una superioridad grande, algo que nos deja tranquilos".

Para luego, disparar: "Es peleadísimo para todos, a Vélez le toca perder puntos en partidos que no espera, uno ve los partidos, se definen por pequeñas cosas, ganas uno y subis, el agarrar la seguidilla es lo que buscamos todos".

Enfocado en el objetivo

En otro tramo de la charla soslayó que "estamos desde el principio metidos e ilusionados en clasificar a una copa, peleando el campeonato, hay que ir partido a partido, si perdemos el foco nos va a ir mal. De local queremos ganar siempre, nos sentimos fuertes, es un factor que nos ayuda".

Y luego, añadió: "Intento hacer mi trabajo y estar a disposición, ellos tienen que elegir, llegaron a principios de año refuerzos, se intentó lograr una competencia interna, a veces me toca jugar, otras no, uno se tiene que adaptar y mentalizarme, así lo pienso en el día a día".

Con respecto a tener que esperar desde el banco, el delantero expresó que "no es fácil pero hay que sumar desde donde toque para ayudar al equipo, debo amoldarme a la situación y estar cuando lo necesite".

Antes de su despedida, subrayó: "Hay que analizar partido a partido, me gusta pensar en el rival de turno, hay que priorizar y mejorar lo nuestro, Unión tiene que bajar el margen de error. Hay que tener la ilusión, el equipo está muy bien por más que no ganamos, no estamos haciendo una mala campaña, podemos terminar de una excelente manera".